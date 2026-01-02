Los Premios de las Letras Pitiusas 2026 buscan los mejores cuentos y poemas

Las Pitiusas se preparan para conmemorar los diez años de los Premios de las Letras Pitiusas, un certamen que durante la última década ha impulsado la narrativa breve y la poesía, tanto en catalán como en castellano, y ha reconocido la labor de quienes sostienen la actividad cultural en Ibiza y Formentera.

La edición de 2026 dará un paso adelante con una gala literaria que se celebrará el viernes 27 de marzo en el restaurante Es Cruce, en Sant Rafel. La organización plantea una velada que combinará literatura, cena y celebración, y que además podrá seguirse en directo por Internet. El escritor Javier Moro ya ha confirmado su asistencia y se espera también la presencia de las principales autoridades culturales de Ibiza y Formentera, así como de otros nombres vinculados al mundo literario que se irán anunciando en las próximas semanas.

Las plazas para asistir a la gala son limitadas y la entrada, que incluye la cena literaria, tiene un precio de 33 euros.

Equipo del décimo aniversario y figura conmemorativa

Con motivo de esta edición especial, la organización ha reunido un equipo integrado por Gabriel Torres Chalk (doctor en Filología), Jean Pierre Quiroz (colaborador de Melqart Media), Reinhard Huamán Mori (poeta), Toni Martí (promotor cultural), Raquel Molero (filóloga) y Ramon Mayol (editor).

Los ganadores recibirán, además de los reconocimientos habituales, una pieza creada expresamente para la ocasión: la artista Maria José Marí Bufí elaborará unas figuras conmemorativas inspiradas en las torres de defensa de las islas, convertidas en símbolo de esta edición. El cartel oficial, ilustrado por el propio Gabriel Torres Chalk, acompaña las comunicaciones y actividades del certamen.

El Premio de Honor de las Letras Pitiusas 2026 se otorgará al Club de Lectura de Santa Eulària, en reconocimiento a su trayectoria y vitalidad, al ser el club más longevo de Ibiza y Formentera.

Convocatoria abierta hasta el 15 de febrero

El certamen mantiene abierto el plazo de recepción de manuscritos. Pueden participar autores mayores de 16 años con una única obra inédita en catalán o castellano, en dos modalidades: narrativa breve (entre 5 y 10 folios) y poesía (entre 40 y 80 versos). Los trabajos deben enviarse bajo pseudónimo a los correos facilitados por la organización, y el plazo finaliza a las 24 horas del 15 de febrero de 2026.

Los ganadores y finalistas recibirán un diploma y la publicación de las obras en libro físico y digital; en el caso de los premiados, también la figura conmemorativa. Además, la organización prevé musicalizar un poema del poemario ganador, tanto en catalán como en castellano.

Con esta gala, la organización quiere convertir el aniversario en un punto de encuentro para lectores, autores y amantes de la cultura de las Pitiusas: “La literatura merece su fiesta”, subrayan, y la noche del 27 de marzo aspira a ser precisamente eso.