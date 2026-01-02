Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reservas regadíoÚltimo adiós motoristaBajar factura luzPrimer baño del año
instagramlinkedin

Música

Sant Carles acoge el concierto navideño de la pianista de Ibiza María José Perete

Será el 11 de enero a las 19 horas

María José Perete en un concierto

María José Perete en un concierto / Ayuntamiento Santa Eulària

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària organiza un año más el concierto de la pianista ibicenca María José Perete, una cita ya consolidada en el calendario navideño del municipio. El recital tendrá lugar el domingo 11 de enero, a las 19 horas, en el Centre Parroquial de Sant Carles, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Repertorio del concierto:

  • Paysages et Marines Op. 63 núm. 1 'Sur la falaise' : Ch. Koechlin (1867 - 1950)
  • Consolations : F. Liszt (1811 – 1886)
  • Prélude, Choral et Fugue : C. Franck (1822 – 1890)
  • Cantata BWV 147 'Jesu, Joy of Man's Desiring': J. S. Bach (1685 – 1750)

Noticias relacionadas y más

María José Perete compagina su actividad interpretativa con la docencia. Desde 2021 forma parte del profesorado del Conservatorio de Ibiza, tras desarrollar una trayectoria internacional. A lo largo de su carrera ha obtenido reconocimientos en concursos de piano y ha actuado como solista en diferentes ciclos y festivales de música clásica dentro y fuera de España. En el ámbito docente, además de su labor actual en Ibiza, ha impartido clases en conservatorios de Francia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents