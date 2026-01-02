Música
Sant Carles acoge el concierto navideño de la pianista de Ibiza María José Perete
Será el 11 de enero a las 19 horas
El Ayuntamiento de Santa Eulària organiza un año más el concierto de la pianista ibicenca María José Perete, una cita ya consolidada en el calendario navideño del municipio. El recital tendrá lugar el domingo 11 de enero, a las 19 horas, en el Centre Parroquial de Sant Carles, con entrada gratuita hasta completar aforo.
Repertorio del concierto:
- Paysages et Marines Op. 63 núm. 1 'Sur la falaise' : Ch. Koechlin (1867 - 1950)
- Consolations : F. Liszt (1811 – 1886)
- Prélude, Choral et Fugue : C. Franck (1822 – 1890)
- Cantata BWV 147 'Jesu, Joy of Man's Desiring': J. S. Bach (1685 – 1750)
María José Perete compagina su actividad interpretativa con la docencia. Desde 2021 forma parte del profesorado del Conservatorio de Ibiza, tras desarrollar una trayectoria internacional. A lo largo de su carrera ha obtenido reconocimientos en concursos de piano y ha actuado como solista en diferentes ciclos y festivales de música clásica dentro y fuera de España. En el ámbito docente, además de su labor actual en Ibiza, ha impartido clases en conservatorios de Francia.
