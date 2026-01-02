Muchas serpientes en los cinco vídeos más vistos de Diario de Ibiza en 2025

1. El campamento de sa Joveria supera ya las 200 infraviviendas

El campamento de sa Joveria, situado frente al Recinto Ferial de Ibiza, superó las 200 infraviviendas en agosto, una de las últimas y de las más grandes concentraciones de infraviviendas registradas en Ibiza. La extensión del campamento de chabolas abarcaba una extensión de 100.000 metros cuadrados, desde el Recinto Ferial de Vila hasta la parcela que hay detrás del restaurante El Carnicero, aproximadamente unos 14 campos de fútbol. A diferencia de otros campamentos de la isla, no había autocaravanas y la mayoría de sus habitantes eran hombres de origen saharaui. El vídeo de las grabaciones aéreas del campamento ha sido el más visto en 2025.

2. Una serpiente se pasea a sus anchas por el jardín de una casa en Ibiza

Este año las serpientes han sido las protagonistas de numerosos e inesperados encuentros en viviendas de la isla. En mayo una serpiente de más de metro y medio de longitud fue capturada en el jardín de una casa en Ibiza de la zona de can Cifre, cerca de la rotonda que conduce a Sant Josep. Una cámara colocada en el jardín alertó de la presencia de la culebra, que paseaba a sus anchas por la terraza. En el vídeo se ve cómo sale de detrás de unas macetas, se arrastra hasta una zona con armarios y después cruza para acabar escondiéndose de nuevo tras unas plantas. Los propietarios de la vivienda consiguieron darle caza después de acorralarla entre cuatro personas. Tras matarla, la midieron por curiosidad y medía más de 1,50 metros "sin estirar del todo".

3. Ikram, la perrita que llegó a Ibiza en patera y pudo ser sacrificada

El pasado junio, Ibiza se volcó con el caso de una patera procedente desde Argelia en la que viajaba una perrita de apenas tres meses en los brazos de un menor que llevaba la cartilla de vacunación del animal. Su llegada sembró un debate en el que se valoraba si debía de ser sacrificada por proceder de un país extranjero o, por lo contrario, seguir con vida, ya que, según las pruebas pertinentes, gozaba de buena salud. La concejalía de Protección Animal del Ayuntamiento de Ibiza luchó hasta conseguir salvar la vida del animal y evitar así su sacrificio, puesto que era la única que viajaba con papeles y deshacerse de ella sería un caso de maltrato animal: "Solo se puede sacrificar a un animal si sufre o está enfermo, y no es ninguno de los dos casos".

4. Dos serpientes se aparean en un agroturismo de Ibiza

Una vez más, las serpientes captaron toda la atención. Ibiza es el lugar perfecto para su reproducción por el clima y por no tener depredadores que frenen su expansión. Un vídeo grabado en un agroturismo cerca de Cala Xarraca recoge el momento en el que dos serpientes de gran tamaño se aparean, ambas se entrelazan y parecen danzar. Una hembra puede llegar a depositar entre tres y diez huevos en lugares protegidos y cálidos a principios de julio. La incubación dura entre 50 y 60 días y las crías nacen a mediados de agosto o septiembre.

5. Así intentan entrar las serpientes en las casas en Ibiza

La llegada de la primavera dio lugar a escenas insólitas de serpientes en Ibiza. En marzo, una vecina de Sant Antoni se llevó un gran susto al ver una serpiente enfilada en las rejas de una de las ventanas de su casa, buscando un hueco por el que introducirse y esconderse en su interior. Según explicó la propietaria, encontraron dos más, pero no consiguieron cogerlas, por lo que dieron el aviso al Ibanat para que procediera a su captura.