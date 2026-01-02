Cerca de 3.000 personas descubren el cielo de Ibiza en los observatorios de Puig des Molins y Cala d’Hort

Unas 2.700 personas han podido disfrutar del cielo de Ibiza durante 2025 gracias a los telescopios de los observatorios de Puig des Molins y Cala d’Hort, según ha informado la Agrupación Astronómica de Ibiza (AAE).

El grueso de visitantes se ha concentrado en el Observatori de Puig des Molins, propiedad del Ayuntamiento de Ibiza y gestionado por la AAE, que ha recibido más de 2.500 personas a lo largo del año. A esta cifra se suman casi 200 asistentes que han pasado por el observatorio de Cala d’Hort, propiedad del Consell de Ibiza, en el marco de las jornadas públicas conocidas como ‘Nits d’Estels’.

En Puig des Molins, las observaciones se realizan en grupos reducidos y con reserva previa, con sesiones en las que se puede ver la Luna, el Sol, los planetas y algunas formaciones estelares. Además, se ofrecen charlas explicativas durante todos los meses del año, excepto en agosto. De forma ocasional, el observatorio también organiza jornadas de puertas abiertas sin necesidad de inscripción.

La última de estas jornadas tuvo lugar el pasado martes 30 de diciembre, con la asistencia de unas 200 personas, que pudieron observar la Luna y los planetas Saturno y Júpiter gracias al telescopio principal del Observatori y a otros dos equipos instalados en la parte baja del recinto.

Por su parte, en Cala d’Hort se han celebrado este año cinco sesiones de observación pública, entre agosto y noviembre, centradas en astros que no pueden verse en buenas condiciones desde Puig des Molins debido a la contaminación lumínica. Estas jornadas se organizan conjuntamente entre el Consell y la AAE en grupos reducidos y con inscripción previa a través de la institución insular.

Un 70 aniversario y la vista puesta en el eclipse

De cara a 2026, la Agrupación Astronómica de Ibiza alcanzará los 70 años de existencia. Según destaca la entidad, se trata de la agrupación astronómica más antigua de Balears, la que más socios tiene en la actualidad y la única que gestiona dos observatorios, además de ser una de las más veteranas de España.

Con motivo de esta efeméride, la AAE prevé publicar un libro sobre estas siete décadas de trayectoria y organizar una exposición fotográfica en Sa Nostra Sala con imágenes de alta resolución de nebulosas, galaxias, planetas y otros cuerpos celestes obtenidas por la propia agrupación.

Además, la entidad participa en los preparativos del eclipse total de sol del 12 de agosto, con la previsión de impulsar —junto a otras entidades e instituciones— una compra masiva de gafas homologadas para una observación segura y acciones divulgativas para orientar a la población sobre cómo y dónde seguir este fenómeno.