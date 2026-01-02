Un 2025 turístico «extraño y complejo» en Ibiza

Los hoteleros no se quejan de cómo les fue en 2025, aunque fue un año «extraño y complejo». Y, para 2026, salvo imponderables, tampoco ven nubarrones: creen que será una repetición de los últimos años. Todos tienen, además, objeciones respecto a que la lucha contra el intrusismo les haya beneficiado en la ocupación, como pregonan desde el Consell.

Salida del aeropuerto de Eivissa en pleno verano. | VICENT MARÍ

¿Cómo fue 2025 para el sector hotelero?

Para Manuel Sendino, gerente de la Federación Hotelera de las Pitiusas, "el juicio global es positivo. Aunque haya cosas que se tienen que mejorar, el conjunto del año ha sido positivo para el gremio". Para José Antonio Roselló, economista, hotelero y vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), el turismo ha tenido este año «dos caras». Por un lado, "ha sido positivo para las actividades legales y especialmente para la hotelería, que ha mantenido el tipo". Pero, al mismo tiempo, "no ha sido tan bueno en algunos aspectos de la oferta complementaria, dentro de las actividades legales, y ha sido bastante peor para las actividades ilegales, donde se ha empezado a atisbar que va menos gente a esa oferta". En cualquier caso, define la ocupación como "un carrusel de incrementos y disminuciones según los meses". El sector vive, asegura, "un momento de transición".

Para Antonio Doménech, CEO de Vibra Hotels, ha sido "un muy buen año, especialmente por los meses de temporada baja, que han tenido muy buenas ocupaciones". Indica, no obstante, que han tenido que afrontar "un incremento de costes elevado, como la subida del convenio de hostelería y la inflación generalizada".

La temporada 2025 fue "extraña y compleja, y no a todos los establecimientos les ha ido bien", comenta Alicia Reina, presidenta de la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) de Balears y doctora en Turismo: "En términos generales, ha sido muy similar a la temporada anterior, incluso ligeramente por debajo en algunos indicadores, pero desarrollada en un contexto mucho más difícil de gestionar". Si bien la ocupación media se mantuvo «relativamente estable", esa aparente normalidad esconde una realidad con mayor volatilidad, más incertidumbre y mayores dificultades operativas, explica: "Ha habido hoteles que han funcionado razonablemente bien y otros que han sufrido, especialmente fuera de los picos tradicionales de temporada". Además, apunta a que estuvo marcada "por costes elevados, problemas para conformar equipos estables y una presión constante sobre la operativa diaria, lo que ha hecho que una temporada que sobre el papel parecía correcta haya sido, en la práctica, muy exigente".

¿Ha aumentado la ocupación gracias al cierre de la oferta ilegal?

Lo que no han notado ha sido un aumento de la ocupación por el cierre de la oferta ilegal, como se sostiene desde el Consell de Ibiza: "Eso —explica el vicepresidente de la CAEB— todavía no se puede demostrar claramente con las cifras del Ibestat, porque están todas mezcladas. Al haber tenido la hotelería un grado de ocupación similar al del año pasado, en algunos aspectos incluso un poco por debajo, es difícil decirlo. No me atrevería a ser tan concluyente (como el Consell). Realmente no está claro que sea así. Más bien parece que no vienen a Ibiza (quienes optaban por los alojamientos ilegales), no que se hayan decantado por alojarse en la hotelería legal".

Sendino también considera que "la ocupación ha sido muy semejante" a la de 2024. Cree que esa extrapolación (menos oferta ilegal, más ocupación en la legal) no es contrastable con los datos que manejan: "Eso no se sabe; no creo que haya posibilidad de averiguarlo. Y también, a mi juicio, es indiferente, tanto si ayuda como si no ayuda".

Doménech estima que "la lucha contra la oferta ilegal, que ha tenido resultados excelentes, debe continuar en 2026 y, si cabe, mejorar aún más esta campaña, ya que, además de proteger a los negocios legales, ha favorecido la mejora de la convivencia entre turistas y residentes, bajando los ratios de presión y mejorando nuestra forma de vida en Ibiza". Alicia Reina afirma que cualquier posible aumento de la ocupación de la oferta hotelera reglada "no puede atribuirse únicamente a la lucha contra el intrusismo". La batalla contra la oferta ilegal, destaca la empresaria, "es una pieza clave del puzle, pero no la única explicación".

Previsiones para 2026

El CEO de Vibra Hotels considera que aún es muy pronto para pronunciarse sobre cómo irá la próxima temporada, esencialmente porque su grupo hotelero tiene "muy poca venta en touroperación», que es el segmento que más vende anticipadamente. No obstante, Doménech no vislumbra "ningún signo especialmente preocupante" de cara a 2026, año que prevé que sea "una temporada muy similar a la de 2025". No será hasta marzo, momento en que se celebre la feria turística de Berlín (ITB), cuando puedan hacer una valoración más ajustada, "ya que entonces la masa crítica será más importante".

"Prudencia", aconseja Reina: "Las Pitiusas siguen siendo destinos con una demanda sólida, pero el contexto obliga a ser realistas: no todo el mundo puede crecer cada año, y el verdadero reto ya no es el volumen, sino la capacidad de gestión del destino". El objetivo, añade, debería ser "consolidar, mejorar la experiencia y avanzar hacia una temporada más equilibrada, especialmente en meses medios y bajos, siempre que la conectividad aérea y la planificación lo acompañen".

Roselló sostiene que "de momento nada hace pensar que las cosas vayan a ser diferentes, en el sentido de que el turismo a nivel mundial está evolucionando incluso por delante de la economía internacional. Por tanto, el terreno está bien abonado para que las temporadas sean buenas".

Para el gerente de los hoteleros de las Pitiusas, las previsiones para 2026 también son, "a día de hoy, buenas": "Nosotros siempre tenemos que ser optimistas, pero la realidad se tiene que confirmar y vamos a pensar que tendremos una buena temporada".

¿Retos para 2026?

Muchos, avisa Roselló: "Especialmente de carácter estructural o incluso microeconómico. Primero, tenemos que ver si podemos atraer mano de obra en condiciones correctas. Este es un punto importante porque hay una gran dificultad, aquí y en España también, pero, sobre todo, en Balears, para reclutar mano de obra debido a las dificultades que existen por el coste de vida y de la vivienda, aunque se están haciendo muchos esfuerzos por parte de muchas empresas para poder dar alojamiento a los trabajadores. Es un reto mayúsculo". Otro reto es "ver qué pasa si hay caídas del turismo que no afecten al gasto turístico. En esto hay que ir con cuidado, porque se sigue pensando que el éxito o fracaso depende del número de turistas. Podría suceder que tuviésemos una caída de turistas, pero que el gasto turístico siguiera aumentando, y entonces eso podría provocar que, a lo mejor, algunos segmentos padecieran. En ese caso habría que ver cómo canalizar estas situaciones".

Y subraya este aspecto el vicepresidente de la CAEB porque cree que, probablemente, la política económica en los próximos años tirará por ahí: "Si estamos pidiendo una caída del número de turistas, que es por lo que se está abogando, hemos de ser cuidadosos porque puede afectar a muchos negocios y a muchas familias".

El gran reto para 2026 "va mucho más allá del turismo y tiene que ver con el modelo de isla", subraya la presidenta balear de AEDH: "Uno de los más importantes es conseguir un mejor equilibrio entre la calidad ofrecida y el precio que paga el cliente. El visitante debe percibir claramente que lo que recibe está alineado con lo que paga". Además está el peliagudo asunto de la vivienda: «No es un problema exclusivo del sector hotelero ni puede recaer únicamente sobre la Administración. Es un problema estructural general, cuya solución corresponde al conjunto de la sociedad». A su juicio, "para abordarlo de raíz hay que reconocer que una de sus causas principales es la deficiente gestión del importante incremento de población que ha experimentado la isla en los últimos años. Ese crecimiento demográfico no ha ido acompañado de una planificación suficiente en vivienda, infraestructuras y servicios públicos, lo que ha tensionado el territorio".

Otro desafío "clave", recalca, es la calidad y fiabilidad de los datos disponibles: "Para gestionar adecuadamente población, vivienda, plazas turísticas e infraestructuras, necesitamos información rigurosa, actualizada y compartida. Sin datos fiables, es muy difícil tomar decisiones acertadas a medio y largo plazo". Y a eso se suma lo que denomina "sostenibilidad 360": "La sostenibilidad debe entenderse de forma integral. No solo medioambiental, sino también social y económica. Necesitamos infraestructuras suficientes y bien gestionadas, equilibrio territorial, calidad de vida para residentes y trabajadores y un modelo turístico viable a largo plazo. Esa es la verdadera sostenibilidad 360".

Para Manuel Sendino, el principal reto al que se enfrentan los hoteleros en 2026 es que "en el conjunto de la isla se vayan notando las políticas de contención y eso ayude a que la vivienda sea más llevadera para todos los que viven aquí". Ligado a ese asunto cree que, previsiblemente, volverá a haber problemas para completar plantillas: "Eso ya es un estándar; es un problema muy de fondo, demográfico, además aderezado por la falta de vivienda asequible". Otro reto es el tráfico: "La circulación se ha vuelto bastante ingrata en según qué sitios y eso también debe ser objeto de atención», pese a que el Consell alegue que hay menos vehículos circulando gracias a sus medidas para contener su llegada vía marítima.

El CEO de Vibra Hotels señala que los retos para 2026 "son muy similares a los de años anteriores, como la programación aérea en temporada media y baja, la situación de la vivienda para los empleados, la captación y retención de talento, así como la contención de los costes". También su particular "apuesta estratégica por la sostenibilidad y el fomento de un turismo responsable y respetuoso con el entorno", algo en lo que coincide con Roselló: "Tenemos que proseguir toda la acción medioambiental, que muchas veces tiene muy mala prensa afuera, aunque se está haciendo un esfuerzo por parte de todo el mundo".