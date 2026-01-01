Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento "sin acelerones ni ruidos"

El mundo motero de Ibiza dará este sábado 3 de enero el último adiós a Raúl Tribaldos, el joven motorista fallecido el 30 de diciembre en un accidente a la entrada de Vila. El Pitiús Team Motoclub Ibiza ha expresado públicamente su “más profundo pesar” por el fallecimiento de su compañero, de apenas 22 años, y ha convocado un acompañamiento en señal de luto para arropar a la familia.

Según la convocatoria difundida por el motoclub a través de Instagram, los motoristas se reunirán a las 14.45 horas en Pompas Fúnebres para acompañar a Raúl en su último trayecto, con salida prevista a las 15 horas. La entidad ha pedido que el acompañamiento se realice en silencio, “sin acelerones ni ruidos”, manteniendo en todo momento una actitud de respeto, recogimiento y apoyo a los familiares.

De hecho, en el texto que acompaña la publicación, el club insiste en este punto: "Por favor, leed bien el comunicado y sobretodo, si quieres acompañar a Raúl este sábado, con todo el respeto con el tema del ruido y comportamiento. Es algo muy importante para la familia".

El funeral por el joven tendrá lugar en la iglesia parroquial Sant Jordi el sábado 3 de enero a las 15.30 horas. El velatorio se realizará en Pompas Fúnebres Ibiza a partir de las 12 horas del mismo día.

Desde el Pitiús Team Motoclub Ibiza han trasladado su apoyo a familiares, amigos y seres queridos, y han despedido a su compañero con un mensaje de cariño: “Buen viaje, compañero. Que la carretera te sea leve”.

El joven falleció prácticamente en el acto en un accidente de tráfico la tarde del 30 de diciembre en el primer cinturón de ronda, en la zona que conecta con la avenida de Sant Joan, frente al supermercado Eroski. Según testigos presenciales, al parecer en el fatídico suceso no intervino ningún otro vehículo: el joven perdió el control de la moto y, en la caída se golpeó de forma fatal. A pesar de que los servicios sanitarios trataron de reanimarle, fue imposible.

En el accidente también resultó herido otro joven, de 20 años, que iba con él en la moto. Una ambulancia le trasladó hasta el Hospital Can Misses, de donde recibió el alta el 31 de diciembre.