Ses Salines vuelve a llenarse para el primer baño del año en Ibiza

Hace un año, dos días antes del 1 de enero, la familia Hamersma, anunciaba a través de un comunicado en sus redes que «el evento del primer baño del año» quedaba «oficialmente cancelado por parte de Vino&Co», tras 15 años organizándolo. No contaban, por motivos ajenos a su voluntad, «con el permiso necesario para instalar las mesas» y ofrecer vinos y viandas a los bañistas, ya que el Parque Natural de ses Salines se lo había denegado. Recurrieron al Consistorio, pero nada podía hacer este dado que no es su competencia: «Las reglas son las reglas, y las respetamos», reconocieron los Hamersma, si bien confiaban en que contarían «con la colaboración» de las autoridades el próximo año «para organizar el evento cumpliendo con todos los requisitos legales».

Centenares de personas acudieron a ses Salines. / J.A. Riera

Pues no. Este año, tampoco. De permiso nada, así que hace tres semanas los Hemersma tiraron la toalla, aunque le dieron una vuelta a la loca idea que instauraron hace 15 años, tal como informaron en sus redes: «Después de 15 primeros baños del año, ha llegado el momento de dejar que nuestra querida tradición evolucione. Todo llega a su fin… o mejor dicho, se transforma, creando espacio para nuevos proyectos, nueva energía y nuevos comienzos. Durante 15 maravillosos 1 de enero nos reunimos como comunidad, compartimos un chapuzón frío, una copa de vino, un bocado, recaudamos dinero para una buena causa y nos dimos los mejores deseos para el año nuevo. Este año nos regalamos (y os regalamos) un merecido día libre». Crearon camisetas y las Picnic Bags Solidarias (para «apoyar una buena causa») que podían adquirirse en su comercio. Y respecto al baño, barra libre: no era necesario ir a ses Salines.

Mensaje premonitorio

Pero aquel comunicado de hace un año contenía un mensaje final premonitorio: «El primer baño del año ya se ha convertido en una tradición querida por todos, más allá de nuestra iniciativa».

Y así ha sido este jueves pese a que, oficialmente, los Hamersma ya no organizan nada. Esta vez sí, justo a las 12 de mediodía (hace un año, tres minutos antes), cientos de personas (aproximadamente la misma cantidad que en las últimas ediciones) se zambullen juntas en ses Salines, desde el chiringuito del Jockey Club hasta el muro del puerto de sa Canal, donde el ‘Celtic Fortune’ está atracado para cargar sal. Tras lanzarse gritos de ánimo, se lanzan a la carrera hasta el agua fría, muchos de ellos ataviados con gorritos de Santa Claus. Y luego, de regreso a la arena, se cubren con toallas y albornoces, los más previsores. Luce el sol. Brindan con cava y vino, como 12 horas antes.

Los Hamersma son ya tan conocidos que muchos se les acercan para felicitarles, por el año nuevo y por tan loca idea. «Ya es una tradición ibicenca», según Rosa, hija de Jeroen Hamersma y Silvia Schuurma

Y entre quienes se dan el chapuzón están los Hamersma, esta vez en segunda fila, sin destacar. Pero son ya tan conocidos que muchos se les acercan para felicitarles, por el año nuevo y por tan loca idea. «Ya es una tradición ibicenca», según Rosa, hija de Jeroen Hamersma y Silvia Schuurma, los impulsores, quienes desde hace tres lustros invitaban con una copa y con ossenworst con mostaza y oliebollen (fritos con harina, manzana y pasas, un plato holandés típico de estas fechas) a quienes se presentaban allí. «Da penita que ya no lo podamos organizar», añade en compañía de su hermana Bette. Pero ambas también dicen disfrutar de no tener que «atender» a la gente, incluso de ser invitadas a vino y viandas por quienes las reconocen como las impulsoras, con sus padres, de una cita ya convertida en tradición: «Al final, para nosotras ahora es un día libre. Ha sido muy bonito haber formado parte de todo esto», suspiran ambas, si bien están abiertas a organizarlo de cara a 2027 junto a los negocios de la playa, que antes de que se institucionalizara el primer baño del año «estaban cerrados».

La familia Hamersma tras la zambullida. / J.M.L.R.

Un baño a las 9 y a 9 grados

Hubo quien no esperó hasta las 12. Entre los más madrugadores, Miguel Ángel Puig, que a las 9 horas ya metía el cuerpo en el agua pese a que la temperatura ambiente era de nueve grados: «Está buenísima», cuenta sonriente al salir. A sus 75 años, sigue esta tradición desde hace tres años, desde 2024. Hace largos tres días a la semana en una piscina.

El mar, prácticamente plano, nubes y claros. Todo acompaña, salvo el frío, para nadar el 1 de enero y también para dar una vuelta en paddle surf, que es lo que hace a las 10 horas el ucranio Ivan Tsepkalo: «¿Que si me bañaré?, depende de lo fría que esté el agua». Quizás a las 12. Es la primera vez que recorre la playa en toda su extensión, de lado a lado, en paddle surf el primer día del año.

La etíope Sisyt se tira de cabeza sobre esa hora. Da una brazadas y un minuto más tarde está de vuelta en la arena. Cada 1 de enero desde hace 10 años se da allí un baño. Paula de la Orden lo hace desde 2024, cuando sólo se mojó las piernas: «Hacía mal tiempo». El pasado año ya se metió entera, como este.

"O nadas o sales"

«David, o nadas o sales, que si no te resfrías», le grita su madre desde la orilla. David tiene 22 años y a las 12.10 horas se sumerge en ses Salines. Otros años (desde hace cuatro) lo ha hecho en Cala Llenya y en Platja d’en Bossa: «Me hace sentir bien, es como empezar el año limpio, el agua te regenera». Y el frío. No le costó madrugar, pues media hora después de las campanadas ya estaba en la cama.

Riccardo (italiano) y Emilie («con ie, que soy de la parte francesa de Canadá») ya están por allí sobre las 11 horas para bañarse, pero también para celebrar el cumpleaños de él en compañía de unos amigos con cervezas y humus.

Iván con su plancha de paddle surf. / J.M.L.R.

Iván, el de la tabla de paddle surf, aunque aguanta en la playa hasta mediodía, finalmente no se decide a mojarse completamente. «Demasiado fría».