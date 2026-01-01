Récord de pateras en aguas de Ibiza y Formentera

Las costas de Ibiza y Formentera se han convertido en uno de los principales puntos de llegada —y también de mayor riesgo— de la migración irregular hacia Baleares. En lo que va de 2025, más de 7.300 personas han llegado al archipiélago a bordo de unas 400 pateras, una cifra que supone un récord histórico tanto de arribadas como de personas desaparecidas en la denominada ruta argelina, la más transitada actualmente hacia España.

Del total de migrantes llegados este año, 2.683 personas alcanzaron Formentera y 482 arribaron a Ibiza, cifras especialmente significativas en relación con la dimensión territorial y poblacional de ambas islas. Mallorca concentró 4.029 llegadas y Menorca, 11. En conjunto, el número de migrantes en Baleares en 2025 es un 24,5% superior al del año anterior, según datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

Las llegadas se producen a través de la ruta que conecta el norte de Argelia con el Levante peninsular y Baleares, una vía que ha mantenido una actividad constante durante todo el año. De acuerdo con el informe anual Monitoreo del derecho a la vida de la ONG Caminando Fronteras, esta ruta ha superado en volumen a la atlántica hacia Canarias y a las salidas desde el norte de Marruecos, consolidándose como el principal cruce migratorio hacia España.

Más presión sobre las Pitiusas

La profesora de Derecho Internacional y directora del Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo de la UIB, Margalida Capellà, explica que el aumento de llegadas a Baleares, y especialmente a Ibiza y Formentera, está directamente relacionado con el endurecimiento de los controles en otras rutas, como la canaria. “Cuando se cierran unas vías, se buscan alternativas, y una de ellas es la ruta argelina hacia las Islas”, señala.

Capellà advierte además de que esta tendencia no se revertirá a corto plazo y prevé que las pateras sigan llegando en 2026. “Las personas seguirán intentando llegar a Europa y, si no lo hacen por Canarias, lo harán por Baleares”, afirma.

Este incremento contrasta con la tendencia general en el conjunto de España, donde las llegadas irregulares han descendido un 40,4% respecto a 2024, con un total de 35.935 personas registradas por vía marítima y terrestre.

Cambio de perfil y colapso del sistema de acogida

El informe de Caminando Fronteras alerta también de un cambio significativo en el perfil de las personas migrantes que utilizan la ruta argelina. A los tradicionales flujos procedentes de Argelia se ha sumado un aumento “vertiginoso” de personas originarias de Somalia, Sudán y Sudán del Sur, muchas de ellas potenciales solicitantes de asilo.

Este cambio ha supuesto un nuevo reto para la atención humanitaria, especialmente en las Pitiusas. “El sistema de acogida en Baleares no estaba preparado para este volumen de personas”, reconoce Capellà, lo que derivó en una situación “crítica” durante el verano. La presión se ha aliviado parcialmente con la instalación de módulos temporales de atención y acogida en el muelle de Botafoc (Ibiza) y en el puerto de La Savina (Formentera), además de Palma.

Una ruta cada vez más mortal

Ibiza y Formentera se sitúan también en el centro de la zona más peligrosa de la ruta argelina. Caminando Fronteras ha documentado 1.037 víctimas en 121 tragedias marítimas en esta vía durante 2025, el 70% del total registrado en España. De ellas, 47 corresponden a embarcaciones desaparecidas por completo.

La ONG ha detectado que muchas pateras parten ahora desde el este de Argelia con destino directo a las Pitiusas, un trayecto más largo y arriesgado. Esta circunstancia se refleja en el aumento de cuerpos sin vida localizados en la costa balear. En lo que va de año, las fuerzas de seguridad han recuperado 63 cadáveres en aguas o litoral del archipiélago, el último hallado recientemente cerca de Cala Millor.

Menores, vulnerabilidad y falta de recursos

Las autoridades han identificado una alta presencia de mujeres y menores, muchos procedentes de zonas de conflicto armado, lo que incrementa la vulnerabilidad de las personas que llegan en patera. La gestión de los menores no acompañados ha sido uno de los principales focos de tensión política en 2025, con enfrentamientos entre el Govern balear y el Ejecutivo central por la falta de capacidad de acogida.

Capellà subraya que el problema no es solo de recursos, sino también de voluntad política. “Si desde el inicio se afirma que no se pueden atender, el resultado es la tensión institucional”, afirma, al tiempo que reclama una adaptación estructural del sistema, más medios para Salvamento Marítimo y un refuerzo de la atención humanitaria, médica y jurídica.

La experta insiste además en la necesidad de desmontar discursos alarmistas. “No existe una invasión desde África. Las personas que llegan en patera representan una mínima parte de las migraciones”, recuerda, advirtiendo del riesgo de que ciertos sectores utilicen datos manipulados para fomentar el odio.

Mientras tanto, Ibiza y Formentera continúan siendo la puerta de entrada —y en muchos casos, el último destino— de una de las rutas migratorias más mortales del Mediterráneo occidental.