Nuevas obligaciones para patinetes eléctricos a partir de este año en Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha recordado a través de sus redes sociales las nuevas normas que deberán cumplir los usuarios de patinetes eléctricos en la ciudad a partir del 2 de enero de 2026, cuando entrarán en vigor importantes cambios en la regulación de estos vehículos de movilidad personal.

Según la información difundida, todos los patinetes eléctricos deberán estar inscritos en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil, una medida que busca reforzar la seguridad vial y la protección tanto de los usuarios como del resto de ciudadanos.

Además de estos nuevos requisitos administrativos, la Policía Local recuerda una serie de normas básicas de circulación que ya están en vigor. El uso del patinete está limitado a una sola persona, que debe ser mayor de 16 años, y queda terminantemente prohibido circular por aceras y pasos de peatones.

En cuanto a la velocidad, los patinetes no podrán superar los 25 kilómetros por hora, y los conductores deberán respetar en todo momento los límites establecidos. También será obligatorio el uso de prendas reflectantes y, en situaciones de visibilidad reducida o durante la noche, contar con iluminación delantera y trasera. La Policía Local insiste en que está prohibido utilizar el teléfono móvil o llevar auriculares mientras se circula en patinete, así como hacerlo bajo los efectos del alcohol o las drogas, conductas que suponen un grave riesgo para la seguridad vial.

Desde el cuerpo policial recomiendan consultar la ordenanza municipal vigente para conocer en detalle la normativa aplicable y apelan a la responsabilidad ciudadana para contribuir a una convivencia segura en las vías públicas. “Ayúdanos a hacer de Ibiza una ciudad más segura”, concluye el mensaje difundido en redes sociales.