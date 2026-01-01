Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Último adiós motoristaFin de año Cáritas IbizaPujada a sa CatedralEntrevistas del año
instagramlinkedin

El fiestón de Miguel Ángel Silvestre para recibir 2026 en Ibiza

El actor celebró el Fin de Año junto a familiares y amigos en un lujoso restaurante de la isla

Miguel Ángel Silvestre junto a sus seres queridos en Ibiza

Miguel Ángel Silvestre junto a sus seres queridos en Ibiza / Instagram

Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

El famoso actor de 'Sin tetas no hay paraíso', Miguel Ángel Silvestre, ha despedido el año rodeado de buena compañía junto a su familia y amigos. El actor ha compartido en Instagram varias imágenes de su celebración de Nochevieja en Lío Ibiza, uno de los restaurantes más exclusivos de la isla.

En las fotos se le puede ver disfrutando de la noche, armado con todos los elementos del cotillón y brindando por la entrada de año. Además de las imágenes, en la misma publicación, también ha compartido unos vídeos en el momento clave de la noche cuando sonaron las doce campanadas que anunciaban el fin del 2025 y la bienvenida del 2026. Uno de los vídeos que ha provocado risas entre sus seguidores ha sido el de su madre bailando al ritmo de la música: "A tu madre no la conozco pero la amo jajajajajaja feliz año!", ha comentado una seguidora.

Noticias relacionadas y más

El propio Silvestre ha acompañado la publicación con un mensaje sencillo y cercano: ¡Feliz año a todos! Happy new year to you all!. Un post que rápidamente se llenó de likes y comentarios de seguidores que no quisieron perder la ocasión de felicitarle el nuevo año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents