Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza
El primer bebé del año 2026 de las islas ha sido Olivia Sánchez, nacida en el Hospital Son Espases, en Mallorca
El primer bebé nacido en Ibiza este 2026 ha sido una niña, Marwa Udari Checa, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y formentera. La pequeña, que ha pesado 3,2 kilos, llegaba al mundo de madrugada, a las 5.53 horas, en un parto normal atendido por la matrona Judith Català.
El parto del Hospital Can Misses ha sido el segundo de Baleares, empatado con el primero del Hospital de Manacor, que a la misma hora recibía a Liam Ismael Espínola Ortiz. De momento, la familia de la pequeña nacida en Ibiza no ha compartido fotos de la primera ibicenca de 2026.
Primer bebé de Baleares
El Hospital Universitario Son Espases ha recibido el primer parto de Baleares. A las 00.50 horas llegó Olivia Sánchez Salazar, de padres colombianos, con un peso de 2.580 kilos.
De momento, no ha habido partos en el Hospital de Formentera, en el Mateu Orfila de Menorca, ni en Son Llàtzer.
El último parto de 2025 en Can Misses fue a las 12.40 horas del día 31 de diciembre. También fue una niña, Eva, que nació en un parto normal y pesó 2.940 kilos.
