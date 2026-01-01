Joan Marí, director de Agricultura de Ibiza: "Con estas lluvias tenemos reservas para dos o tres temporadas de regadío"

Las lluvias de los últimos meses han sacado a Ibiza de la situación de alerta por sequía y han supuesto una tabla de salvación para un sector agrícola que estaba abocado a una situación catastrófica. Las precipitaciones caídas en 2025, alrededor de 800 litros por metro cuadrado, prácticamente han doblado las del año pasado y garantizan el abastecimiento para el campo ibicenco a corto plazo.

"Con estas lluvias, tenemos unas reservas que nos permitirán afrontar las próximas dos o tres campañas de regadío", valora el director insular de Agricultura del Consell, Joan Marí. Eso sí, desde el sector advierten de que no se pueden lanzar las campanas al vuelo y de que se necesitan medidas para salvaguardar los recursos hídricos, especialmente aquellas encaminadas a evitar la sobreexplotación de los acuíferos. "De momento, tenemos muy buenas perspectivas, pero no se debe bajar la guardia. Sabemos que, si en verano se sigue extrayendo agua sin control, los acuíferos más superficiales enseguida comenzarán a bajar", avisa Pep Planells, Murtera, uno de los jóvenes que han tomado el relevo generacional en el campo y cofundador de la Feria Agrícola de Santa Gertrudis.

La lluvia salvadora

Planells sabe bien de lo que habla. El pasado verano se llegó a unos niveles tan dramáticos por la falta de agua que se planteaba renunciar a los cultivos para la próxima temporada. Ibiza ya arrastraba una situación de prealerta de sequía continua desde mayo de 2022. El pasado mes de junio no cayó ni una sola gota y, los dos meses siguientes, la lluvia fue más que anecdótica. Como ejemplo, en agosto de 2024 se registraron 23,6 litros por metro cuadrado, mientras que en el mismo mes de este año solo fueron 1,6, según figura en el seguimiento anual que lleva a cabo MeteoIbiza.

Con esta carencia, Ibiza acabó entrando en alerta de sequía tras el verano. Los aguaceros que dejaron las danas dieron un giro radical, pero no deja de tratarse de dos episodios excepcionales. En cambio, en noviembre y, sobre todo, en diciembre, "la lluvia ha seguido cayendo muy bien", valora el director insular de Agricultura. "Los terrenos ya están empapados y todo lo que se añade irá sumando. Son lluvias efectivas que se irán infiltrando durante uno o dos meses, cuando veremos un incremento muy importante de las reservas hídricas", destaca Marí.

Así, si el pasado mes de noviembre se salía de la situación de alerta, con las lluvias posteriores todo indica que las reservas hídricas podrían superar el 50%, el porcentaje a partir del que se marca la situación de normalidad. Cabe tener en cuenta que en noviembre cayeron 50 litros por metro cuadrado, según el registro de MeteoIbiza, mientras que este diciembre se llega al centenar.

Preservar los acuíferos

"Por fin hemos tenido un año en el que el tiempo nos acompaña", se congratula Marí. "Los payeses estaban temblando hace meses y ahora ya se nota en muchas zonas de Ibiza que los acuíferos han recuperado los niveles de hace cuatro o cinco años y se ha reducido la salinidad. Además, aún veremos un mayor incremento en los próximos dos meses", precisa.

Aun así, el director insular de Agricultura pone el acento en que se debe controlar la extracción de agua y preservar los acuíferos para usos agrícolas, "aumentar la producción de agua desalada y recuperar las aguas regeneradas que se puedan aprovechar para el riego u otros usos". "Debemos cumplir con los deberes y seguir con estos proyectos, como la ampliación por la vía de urgencia que se ha aprobado para la desaladora de Santa Eulària", subraya.