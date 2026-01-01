Ibiza registra 14 incidentes durante la noche de Fin de Año
El 112 recibió 987 llamadas durante la noche del 31 de diciembre
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 atendió 987 llamadas y gestionó 135 incidentes en Baleares durante la noche de Fin de Año, en el tramo comprendido entre las 20 horas del 31 de diciembre y las 8 horas del 1 de enero, según ha informado la Dirección General de Emergencias del Govern balear.
En el caso de Ibiza, el 112 contabilizó 14 incidentes, frente a los 112 registrados en Mallorca (de los cuales 73 se produjeron en Palma) y los 9 de Menorca. En conjunto, la mayoría de las actuaciones se concentraron en Mallorca.
Por tipología, en el conjunto del archipiélago las incidencias más frecuentes estuvieron relacionadas con emergencias médicas en establecimientos o en la vía pública (37), peleas (29) y agresiones físicas (20). A continuación se situaron los accidentes de coche (14), las caídas accidentales al mismo nivel (10) y las amenazas (7). También se registraron cinco incendios de mobiliario, tres incidentes por conducción peligrosa, tres robos o hurtos, dos actos vandálicos, dos violaciones de domicilio, un conflicto con vecinos, un accidente de moto y un robo con fuerza.
Desde la Dirección General de Emergencias, el Govern ha pedido “vivir con cabeza” estos días festivos y ha recordado una serie de recomendaciones para reducir riesgos, especialmente en jornadas como la de Fin de Año, y también de cara a la noche y el día de Reyes. Entre los consejos, figuran ventilar y extremar la precaución con estufas y brasas en interiores, vigilar posibles atragantamientos —sobre todo en niños y mayores—, no conducir si se ha consumido alcohol y optar por alternativas como el transporte público, así como tener cuidado con bolsas y piezas pequeñas en juguetes. En el caso de petardos y fuegos artificiales, recomiendan usar solo productos autorizados y no manipular los que fallen.
