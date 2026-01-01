Ibiza registra 14 incidentes durante la noche de Fin de Año

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 atendió 987 llamadas y gestionó 135 incidentes en Baleares durante la noche de Fin de Año, en el tramo comprendido entre las 20 horas del 31 de diciembre y las 8 horas del 1 de enero, según ha informado la Dirección General de Emergencias del Govern balear.

En el caso de Ibiza, el 112 contabilizó 14 incidentes, frente a los 112 registrados en Mallorca (de los cuales 73 se produjeron en Palma) y los 9 de Menorca. En conjunto, la mayoría de las actuaciones se concentraron en Mallorca.

Por tipología, en el conjunto del archipiélago las incidencias más frecuentes estuvieron relacionadas con emergencias médicas en establecimientos o en la vía pública (37), peleas (29) y agresiones físicas (20). A continuación se situaron los accidentes de coche (14), las caídas accidentales al mismo nivel (10) y las amenazas (7). También se registraron cinco incendios de mobiliario, tres incidentes por conducción peligrosa, tres robos o hurtos, dos actos vandálicos, dos violaciones de domicilio, un conflicto con vecinos, un accidente de moto y un robo con fuerza.

Desde la Dirección General de Emergencias, el Govern ha pedido “vivir con cabeza” estos días festivos y ha recordado una serie de recomendaciones para reducir riesgos, especialmente en jornadas como la de Fin de Año, y también de cara a la noche y el día de Reyes. Entre los consejos, figuran ventilar y extremar la precaución con estufas y brasas en interiores, vigilar posibles atragantamientos —sobre todo en niños y mayores—, no conducir si se ha consumido alcohol y optar por alternativas como el transporte público, así como tener cuidado con bolsas y piezas pequeñas en juguetes. En el caso de petardos y fuegos artificiales, recomiendan usar solo productos autorizados y no manipular los que fallen.