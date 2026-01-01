Ibiza y Adlib, en el vestido de Cristina Pedroche para las campanadas

La Nochevieja de 2014 Cristina Pedroche dio la campanada en las campanadas. Apareció con un vestido negro con transparencias de la diseñadora de Adlib Charo Ruiz. En aquel momento, aquel vestido que ahora nos parecería, incluso, recatado, fue todo un escándalo. Los populares y reconocibles encajes de la diseñadora de Ibiza estaban colocados estratégicamente para que ocultaran todo lo que tenían que ocultar y resaltaran todo lo demás.

Aunque en 2025, perdón, 2026 ya, nos parezca mentira, el revuelo que causó aquel vestido dio para horas y horas de tertulia. En la barra de bar, en los trabajos y en las televisiones y radios. España aún no lo sabía, pero la presentadora iniciaba una tradición que se ha alargado hasta ahora: un reto para que cada vestido supere al siguiente.

El vestido interior de Cristina Pedroche, que luce el abanico / efe / Andrés García

El de este año sin embargo, no tiene un único autor y, además, ha sido un ejercicio de reciclaje. Y es que el diseño se ha confeccionado usando piezas, telas y detalles de los vestidos que ha lucido en otras ocasiones. De todos y cada uno de ellos, un trabajo del que, según detalló la presentadora, se encargó el estilista Josie, para quien tuvo unas palabras.

Y en ese vestido, una capa mastodóntica en la que se combinaban telas y materiales que se abrió antes de las campanadas para mostrar un vestido transparente y plateado, estaba presente, cómo no, el vestido made in Ibiza que lució en 2014.

Pedroche, con vestidos de las campanadas, el primero, el de Ibiza. / Efe

En concreto, los encajes de aquella prenda se emplearon para algunos detalles negros de la capa y, también y sobre todo, para el abanico que lució Pedroche y que imitaba el juego de transparencias del vestido de hace 11 años.