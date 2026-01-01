Las entrevistas del año en Ibiza y Formentera: mucho que decir
Olga Viza, Antonio Colinas, Tony Bonet, Lina Tur o Alfonso Rojo son algunas de las personas entrevistadas este 2025 por Diario de Ibiza
A lo largo de 2025 Diario de Ibiza ha entrevistado a decenas de personalidades locales y de fuera de las islas. Actores, humoristas, periodistas, empresarios, científicos, escritores, diseñadores, arquitectos, políticos... La lista es larga.
A continuación, una selección de algunas de estas entrevistas publicadas el año pasado.
- Mary Castaño, coordinadora de Cruz Roja en Ibiza: «Los ojos de miedo de un migrante no se te olvidan nunca»
- Lina Tur Bonet, violinista: «El sector de la música clásica en Ibiza tiene que sacar pecho»
- Ben Clark, poeta: «Tenemos que acercarnos al poema con el corazón y la mente abierta»
- Tony Bonet, diseñador de moda: «La gente cree que el mundo de la moda es fácil, pero es una lucha constante»
- Alfonso Rojo, Pimeef: «En una isla de corsarios, la piratería en Ibiza se está institucionalizando»
- Joan Barbé, músico: «Es muy bonito ver las primeras filas plagadas de gente muy joven»
- Olga Viza, periodista: «Una sociedad que no está bien informada se enferma con mucha facilidad»
- Sofía López, bióloga: «Me estalla la cabeza pensar que una serpiente se lance al mar a buscar un islote»
- Antonio Colinas, poeta: «Las redes sociales han promovido lo que llamo poesía de encefalograma plano»
- Estella Matutes Juan, científica y hematóloga e Hija Ilustre de la Ciutat d’Eivissa: «He aprendido de mis pacientes cómo afrontar la muerte»
- Armin Heinemann, promotor cultural: «Solo se puede alcanzar la felicidad si uno está en paz con el dolor y el sufrimiento»
- Allegra Gucci, empresaria y escritora en Ibiza: «He escrito un libro para que se conozca la auténtica verdad de mi familia»
- Megan Maxwell, escritora: «Sigo siendo una romántica, pero ya no me vale el ‘contigo, pan y cebolla’»
- Toni Cantó, actor: «La dana, como el apagón, lo que demuestra es que el sistema falla»
- Irene Villa, periodista, deportista paralímpica y psicóloga, en Ibiza: «La moda también tiene que vestir a quienes hemos sobrevivido a algo»
- Uc, grupo musical: «Pensar que la canción tradicional no se puede tocar es matarla, fosilizarla»
- Philippe Rotthier, arquitecto: «La casa payesa de salvó gracias a los hippies»
- Clara Campoamor, la repostera que condensa en sus postres la esencia de Formentera
- Consuelo López, secretaria general de Comisiones Obreras en las Pitiüses: «Hay que subir los salarios para que nadie se arrastre para pedir hacer más horas»
- Maria Orvay, delegada de Manos Unidas en Ibiza: «Deseamos que la gente del sur pueda salir de la pobreza sin tener que emigrar»
- El investigador Joan Planells 'Murtera': «Hasta los 50 Ibiza era el sitio de España con más proporción de campesinos»
- José Corbacho, humorista: "El humor es necesario para compensar la vida, que es un drama"
- Miquel Àngel Roig-Francolí, músico: «Me molesta que al hablar de la música en Ibiza solo se mencione la electrónica»
- Yunke, mago: «La magia es una de las expresiones artísticas más poderosas»
- Marc Vidal, economista: «La inteligencia artificial podría estar viviendo síntomas de burbuja»
- Joan Lluís Ferrer, periodista y escritor: «Los que somos de Ibiza tenemos la culpa de todo lo que le ha sucedido a la isla»
- Juan Cruz Ruiz, periodista y escritor: «El periodismo hoy forma parte del entretenimiento de la maldad»
- Mikel Santiago: «La ficción es una mentira que debe estar llena de verdad»
