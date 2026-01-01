Detenidos en Ibiza varios miembros de una red criminal que estafó más de 200.000 euros en toda España

La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal especializado en estafas tecnológicas masivas que operaba en todo el territorio nacional y cuyo principal foco de actividad se situaba en Torrevieja y la comarca de la Vega Baja, en Alicante. El perjuicio económico causado supera los 200.000 euros y se han identificado cerca de 200 víctimas repartidas por casi toda España.

La operación se ha saldado con la detención de catorce personas —once hombres y tres mujeres de entre 22 y 52 años— a las que se les imputan delitos de estafa continuada, hurto, receptación, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil. En total, los investigadores han logrado esclarecer 986 estafas relacionadas entre sí.

Las investigaciones las ha dirigido el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja, con el apoyo de los puestos principales de Almoradí, Dolores, Santa Eulària (Ibiza), el Puesto de Villamalea (Albacete) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante. Además, la coordinación con unidades de investigación de hasta 40 provincias españolas ha sido clave para destapar el entramado.

Estafas mediante un SMS fraudulento

El grupo criminal operaba mediante la creación de enlaces y páginas web fraudulentas que suplantaban la imagen de entidades bancarias, compañías de telecomunicaciones de primer nivel e incluso organismos públicos. A través de campañas masivas de smishing —envío de mensajes SMS fraudulentos—, se engañaba a las víctimas para facilitar sus credenciales bancarias.

Una vez obtenidos los datos, los delincuentes los utilizaban para enrolar tarjetas bancarias en dispositivos móviles y realizar cargos y extracciones fraudulentas. La investigación ha permitido constatar la existencia de un circuito clandestino dedicado al tráfico ilícito de medios de pago, tanto físicos como virtuales, organizado en distintos niveles: responsables técnicos de la obtención de datos, intermediarios y las denominadas mulas, encargadas de materializar las estafas en cajeros automáticos, comercios, salones de juego y casas de apuestas.

Entre los meses de julio y agosto, los agentes registraron un chalet de lujo en Torrevieja, donde localizaron un auténtico laboratorio de enrolamiento de tarjetas. En el operativo se intervinieron 65 teléfonos móviles de última generación, billeteras de criptomonedas, tarjetas prepago anónimas y diverso material informático. Dos personas fueron detenidas y una de ellas ingresó en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja. Posteriormente, en el mes de octubre, se realizó un nuevo registro en otro chalet de la localidad y se detuvo a tres personas más por utilizar tarjetas sustraídas para cometer estafas en cajeros, establecimientos comerciales y salones de juego. Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela.

Detenciones en Ibiza en noviembre

La Guardia Civil destaca que las avanzadas medidas de seguridad empleadas por el grupo criminal complicaron la investigación. No obstante, entre los días 19 y 24 de noviembre de 2025, en el marco de una tercera línea de investigación, se logró la detención del resto de integrantes en distintas localidades de las provincias de Alicante y Albacete, así como en Ibiza. Todos ellos han sido puestos a disposición judicial.

En el conjunto de las actuaciones se han intervenido 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores, dos tabletas, un terminal punto de venta (TPV), routers, inhibidores de frecuencia, tarjetas prepago por valor de 12.000 euros, billeteras de criptomonedas y otros dispositivos tecnológicos.

Con esta operación, la Guardia Civil asegura haber neutralizado por completo la capacidad operativa de este grupo de delincuencia organizada especializado en estafas tecnológicas, si bien la investigación continúa abierta y no se descarta la existencia de víctimas en otros países europeos como Lituania, Chipre, Polonia, Francia o Grecia.