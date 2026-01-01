Medio ambiente
Creatives For The Planet retira 3,4 toneladas de residuos en Ibiza
La organización hace balance de todas las acciones realizadas durante el año, con las que ha llegado a 1.483 estudiantes en 2025
Creatives For The Planet, ONG que trabaja en la protección del medio ambiente a través de la educación, el arte y la acción directa, ha presentado su memoria de actividades de 2025 con un balance de impacto centrado en la concienciación y la retirada de residuos en entornos naturales de Ibiza.
Según los datos del informe, la entidad alcanzó en la isla a 1.483 estudiantes mediante 85 talleres realizados en 18 centros educativos. En paralelo, impulsó 24 limpiezas que se saldaron con 3.423 kilos de residuos recogidos. Además, contabiliza 37 colaboraciones con organizaciones, establecimientos y centros educativos, la creación de cuatro obras artísticas en talleres con residuos plásticos y la publicación de cinco vídeos de educación ambiental en redes.
Limpiezas por toda la isla y acciones en puntos críticos
Entre las actuaciones destacadas del año figura la limpieza y taller de arte urbano en el Festival Club abandonado de Sant Josep (9 de febrero), con 25 voluntarios y una retirada de más de 425 kilos de basura, incluyendo 150 kilos de esprays de pintura, que culminó con la transformación del espacio mediante un mural.
En primavera y verano, la ONG reforzó su calendario de recogidas. En Ses Salines (20 de abril) participaron 22 personas y se retiraron 93 kilos, con presencia de residuos voluminosos como sombrillas y tumbonas. La entidad también organizó limpiezas en Platja d’en Bossa (más de 37 kilos), en Cala Roja–Cala Bassa (4 de mayo) donde localizaron un antiguo vertedero oculto y, con apoyo municipal, retiraron más de 1.500 kilos —incluyendo vidrio, envases y voluminosos—, además de acciones en Cala Llonga (más de 345 kilos) y Cala Martina (un total de 547 kilos).
Ya en junio, la colaboración 'Clean the Beat' en Cap Martinet reunió a más de 40 personas y permitió recoger 65 kilos de residuos en apenas dos horas.
Menos vasos de un solo uso y talleres con enfoque circular
Otro de los indicadores de 2025 es la reducción de plásticos de usar y tirar en eventos: a través del sistema Circular Cup, la organización estima que se evitaron 2.200 vasos de un solo uso, con presencia en festivales y actividades en la ciudad de Ibiza.
La memoria recoge, además, talleres y jornadas de sensibilización vinculadas al mar, como acciones en el entorno del Fish Shack con limpiezas y actividades educativas, incluyendo sesiones centradas en la posidonia y el ciclo del agua, combinando recogidas de residuos con dinámicas de aprendizaje.
Educación ambiental: del 'artcycling' a guías didácticas
En el ámbito escolar, Creatives For The Planet desarrolló programas específicos en centros de Ibiza. Entre ellos, el proyecto de artcycling 'Cuidem l’illa' en cinco centros de Secundaria, que incluye limpiezas con 231 kilos recogidos y la creación de una obra colectiva: un mural de 9 metros elaborado con 490 tetrabriks reutilizados y 48 kilos de tapones, en cocreación con 265 alumnos.
También se detalla el proyecto 'Descubriendo a Kio en el Galaxie', con participación de alumnado de Primaria de varios colegios de la isla y una retirada de 80 kilos de residuos en playa, además del reparto de materiales educativos: la ONG contabiliza 85 libros de material didáctico distribuidos en 58 centros y la entrega del libro del proyecto a los centros de Primaria. Asimismo, la entidad impulsó talleres con la guía 'Tornem a la Terra' en Secundaria, con actividad en varios institutos y entrega de guías impresas.
Con estos datos, Creatives For The Planet resume 2025 como un año de “impacto medible” en Ibiza, combinando acción directa en el territorio, educación ambiental y herramientas creativas para fomentar la reducción del consumo y la reutilización de residuos.
