Adjudicada la instalación de sensores para controlar los pozos de Ibiza

El Govern balear ha adjudicado la instalación de los sensores digitales que permitirán efectuar un seguimiento en tiempo real del estado de los acuíferos, de manera que se podrán evaluar al momento los niveles de extracción de agua. Esta medida se destina especialmente a monitorizar los volúmenes que gastan los grandes consumidores y a controlar el consumo de las aguas subterráneas.

La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha adjudicado la ejecución de este proyecto a Elecnor, por un montante de 3,2 millones de euros. La empresa, que ya ha iniciado los trabajos de instalación, dispone de un plazo máximo de nueve meses para completar la implantación del sistema.

Para la preparación de este proyecto en el conjunto de Balears, el Govern emprendió el pasado verano un proyecto piloto de control con sensores digitales en tres acuíferos y otros tantos pozos de extracción en el Pla de Sant Antoni, Porroig y Cala Tarida. Tras estas pruebas, ahora emprende la puesta en marcha de un sistema con el que se podrá conocer en todo momento el nivel de agua existente, su salinidad y el caudal que extraen los grandes consumidores, además de permitir activar alertas antes de que llegue a agotarse un acuífero. Actualmente, estos parámetros solamente se miden de manera puntual y manual.

En total, esta red de seguimiento digital de los acuíferos y de la extracción de los pozos dispondrá de 500 sensores en el conjunto de Balears, de los que 109 se instalarán en Ibiza y otros 16 en Formentera. Desde el Govern balear se ha puesto el acento en que este proyecto estará abierto a la sociedad, ya que los datos recogidos se publicarán en línea para cualquier interesado. Así, se prevé abrir plataformas digitales donde cualquier persona podrá consultar el estado de los acuíferos en su zona, el nivel de agua disponible o posibles riesgos de salinización.