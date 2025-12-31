Unai, el joven de Ibiza que quiere instalar placas solares en un orfanato de la India

Cuando Unai Torres, estudiante de 21 años de la carrera LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación) de Mondragon Unibertsitatea en el campus de Barcelona, contó a su familia la idea de su proyecto, la emoción en su casa fue enorme. Junto a su compañera Judit García, de 20 años, han creado el proyecto ‘Energía para la infancia’, con el que pretenden instalar placas solares en el orfanato Pravas Foundation de Mumbai, en la India. Esta iniciativa, con la que pretenden recaudar 13.000 euros, permitirá tener electricidad y agua caliente y ahorrar en costes al centro.

"Todo nace de un proyecto muy personal", cuenta Unai Torres en conversación telefónica. "Mi hermano pequeño, que tiene ahora seis años, fue adoptado de la India, pasó sus dos primeros años de vida en un orfanato de ese país", añade Torres. El estudiante, que en cada curso deben realizar un viaje formativo (en primero fue una estancia formativa en Finlandia, en segundo a Estados Unidos y en tercero, a un país emergente), tuvo claro cuando supo que el destino era Mumbai, en la India, qué proyecto quería poner en marcha. "Quiero devolverles el favor a quienes cuidaron de mi hermano en sus primeros años", explica. "A mi familia le pareció una gran idea. Están súper abiertos a la iniciativa y apoyando, me están ayudando mucho a contar la historia de mi hermano", cuenta Unai.

Por dificultades logísticas y de contacto, finalmente no será en el mismo orfanato en el que vivió su hermano, sino el Pravas Foundation de Mumbai, un centro que acoge a 25 niños de forma permanete y ofrece servicios a otros 1.200 de la comunidad, y que fue seleccionado tras un exhaustivo análisis de transparencia. "Tuvimos muchas dificultades para contactar con el orfanato de mi hermano. No nos contestaban y, además, nuestro viaje era a Mumbai y estaba en Bhopal, lo que dificultaba bastante el desplazamiento", lamenta Unai. Entre ambas ciudades hay una distancia de casi 800 kilómetros.

Niños del orfanato Pravas Foundation, en Mumbai / Pravas Foundation

Unai también destaca la dificultad de demostrar su credibilidad entre los directivos de los orfanatos. "Es normal, te llaman del extranjero dos chicos jóvenes que dicen que les vas ayudar... muchos no terminaban de fiarse", recuerda. No sucedió así con Vikas, director de Pravas Foundation, quien desde el primer momento se mostró dispuesto a escuchar. "Junto con Judit, hablamos con Vikas en varias ocasiones para que nos contara sus necesidades en el centro y el dinero que implicaría llevarlas a cabo", explica Unai. Así, los jóvenes conocieron el alcance de las facturas de la luz del orfanato, que rondan los 1.700 euros al mes, y que no disponen de agua caliente. Tener este agua caliente supone, según el cálculo realizado, 1.100 euros al año. "Por todo ello, la decisión fue instalar un sistema energético solar que cubra al 100% las necesidades del orfanato, así como un calentador de agua, también solar", explica el estudiante. Este sistema energético tendrá un impacto directo en los más de 1.200 niños a los que Pravas apoya y permitirá reorientar cerca 2.900 euros para educación, material escolar y el bienestar de los niños.

Contacto directo con Pravas

El apoyo de la universidad está siendo muy importante para el desarrollo del proyecto, cuenta Unai. "Tenemos una directora que es especialista en captación de fondos, tenemos contactos especialistas en marketing, en temas de prensa. Sobre todo es moverse un poco", cuenta el joven, quien explica que toda la parte de desarrollo y página web la realizan ellos mismos. "Fue complejo la parte inicial de estructurar el proyecto", destaca Unai, quien explica que quieren dar gran importancia a la transparencia. "Nos parece un valor fundamental y descartamos muchas ONG grandes por este tema, queríamos saber cómo se dirigen los fondos y por eso en nuestra web publicaremos un documento en el que se vea exactamente cada gasto", afirma.

Aula en el orfanato de Pravas Fountation de Mumbai / Pravas Foundation

El día a día de Unai y Judit en 'Energía para la infancia' pasa por el contacto directo con Vikas y Pravas Foundations. "Nos aconseja sobre qué podemos poner en nuestra web, qué comunicar, nos cede imágenes del orfanato, etc", explica Unai. Duante su estancia en Mumbai, tienen previsto organizar una jornada de voluntariado con sus compañeros de Gaman, que es "la asociación júnior de la empresa que hemos formado en la carrera y que acoge todos nuestros proyecto", aclara el joven. "Todavía está por decidir cómo será, pero sabemos que será una jornada completa con todos nuestros compañeros de clase y que estará muy chulo", afirma.

El 15 de enero, Unai y Judit partirán hacia la India, donde aterrizarán en Mumbai ya el día 16 y permanecerán hasta el día 25. "Tenemos diez días para preparar todo. Comprar los materiales y verificar que todo está correcto y se puede hacer. La instalación dura unos cuatro meses y Vikas nos pasará imágenes de cómo avanza el proceso", cuenta Unai. Para sufragar estos gastos, los jóvenes han habilitado un crowdfunding, activo desde el pasado 17 de noviembre hasta el 12 de enero. "Estamos impulsando este crowdfunding. Por ahora, lo que nos ha dado un gran impulso es la donación de la asesoría Unidad, de unos 5.600 euros, que nos permite empezar con un buen sustento", afirma el joven. "Contar con una buena base creo que nos ayudará a que la gente se anime. Si solo lleváramos cinco no daría mucha confianza", opina Unai.

Varios niños juegan en el orfanato de Pravas Fountadion de Mumbai / Pravas Foundation

Los mayores retos

"Encontrar este equilibrio entre este proyecto en general, con otros que tenemos en la vida personal está siendo todo un desafío. Dedicamos muchas horas a la carrera", explica Unai. "La mayor dificultad, en cambio, diría que es conseguir las donaciones", añade el joven. Para Unai lo ideal hubiera sido poder empezar la campaña de captación de fondos un poco antes, pero "por diferentes motivos no pudimos hacerlo". "Empezar ahora en diciembre, a fin de año y con la Navidad tan cerca es más complejo, ya que son cosas que suelen ser lentas y, además, muchas empresas están con los cierres del ejercicio", explica Unai.

Entre otros proyectos en los que el joven y sus compañeros han emprendido en el marco de Gaman, Unai explica que trabajan con inteligencia artificial, automatización de servicios y "sobre todo servicios a empresas". "Con el dinero que generemos de estos otros proyectos es con lo que pagamos el viaje a la India", cuenta.

"Me he dado cuenta con este proyecto que una de las cosas que más llena en la vida es ayudar y estar al servicio de las personas. Que además sea ayudando a un orfanato como el que estuvo mi hermano hace que la ilusión sea aun mayor", reflexiona Unai. Esto motiva al joven a, en un futuro, seguir implicado en proyectos sociales. "No sabemos si en la India, en Ibiza o en Barcelona, pero sabemos 100% que seguiremos haciendo algo que ayude a la gente", sentencia.