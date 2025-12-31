Qué supermercados abren en Ibiza el día 31 y en Año Nuevo

Ibiza dice adiós al 2025 con horarios en los supermercados ajustados a estas fiestas, pero que permitirán, por suerte, poder realizar las últimas compras a aquellos despistados que necesiten ir a por su racímo de uvas y dar la bienvenida al nuevo año como marca la tradición. Estos son los cuatro grandes supermercados de la isla que abrirán sus puertas para poder hacer las compras de última hora.

Según el calendario de apertura comercial de 2025 , aprobado por unanimidad el año pasado por la Comisión Interinsular Asesora de Comercio —en la que participan representantes de los consells insulares, sindicatos y patronales del sector— los días 31 de diciembre y 1 de enero no se encuentran entre el listado de domingos y festivos de apertura comercial. A pesar de ello, son varios los supermercados que han decidido abrir el último día del año.

El supermercado Mercadona abrirá sus puertas desde las 9 hasta las 19 horas y permanecerá cerrado el día 1 de enero. Lo mismo harán en Eroski: sus establecimientos de la avenida Sant Joan, ses Païsses y el de Vila abrirán sus puertas el 31 de diciembre hasta las 19 horas. También permanecerá cerrado el primer día del año.

Igual en Lidl y Aldi, que abrirán a las nueve de este miércoles y cerrarán sus puertas a las 19 horas, justo para poder ir a preparar la cena de Nochevieja y disfrutar de una víspera de año nuevo. Siguiendo con la línea de horarios de los demás, también cerrarán el día 1 de enero.

Por otro lado, Hipercentro abrirá todos sus establecimientos. El de la carretera de Sant Antoni, es Bricó, abre sus puertas a las 8 horas el 31 de diciembre. Los de Ibiza, Can Bellotera, Sant Josep y Sant Jordi estarán abiertos desde las 9 horas mientras que el resto de establecimientos de esta cadena lo harán a partir de las 8.30 horas. Todos permanecerán abiertos hasta hasta las 19 horas. En cambio, el día 1 de enero estos establecimientos estarán cerrados.

Estos horarios permitirán una última carrera hacia Fin de Año, así como poder hacerse con los ingredientes olvidados de la lista para la cena de Nochevieja.