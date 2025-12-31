Qué supermercados abren en Ibiza el día 31 y en Año Nuevo

Ibiza dice adiós al 2025 con un horario de supermercados ajustado a la festividad, pero que permitirá, por suerte, poder realizar las últimas compras a aquellos despistados que necesiten ir a por su racímo de uvas y dar la bienvenida al nuevo año como marca la tradición. Estos son los cuatro grandes supermercados de la isla que abrirán sus puertas para que puedan hacer las compras de última hora.

Según el calendario de apertura comercial de 2025 , aprobado por unanimidad el año pasado por la Comisión Interinsular Asesora de Comercio —en la que participan representantes de los consells insulares, sindicatos y patronales del sector— los días 31 de diciembre y 1 de enero no se encuentran entre el listado de domingos y festivos de apertura comercial. A pesar de ello, son varios los supermercados de grande superficie que han decidido abrir el último día del año.

El supermercado Mercadona abrirá sus puertas en un horario marcado, desde las 9 hasta las 19 horas, y permanecerá cerrado el día 1 de enero. Lo mismo hará el supermercado Eroski, tanto el de la avenida Sant Joan, como el de ses Païsses y el de Ibiza, abrirá sus puertas esta mañana hasta las 19 horas. También permanecerá cerrado el primer día del año.

Igual para el supermercado Lidl y Aldi, que abrirán a las nueve de esta misma mañana y cerrarán sus puertas a las 19 horas, justo para poder ir a preparar la cena de Nochevieja y disfrutar de una víspera de año nuevo. Siguiendo con la línea de horarios de los demás, también se encontrará cerrado el día 1 de enero.

Por otro lado, Hipercentro abrirá todos sus establecimientos. El de la carrtera de Sant Antoni, es Bricó, abrirá sus puertas a las 8 horas. Los de Ibiza, Can Bellotera, Sant Josep y Sant Jordi estarán abiertos desde las 9 horas, y el resto de establecimientos de esta cadena lo harán a partir de las 8.30 horas. Todos permanecerán abiertos hasta hasta las 19:00 horas. En cambio, el día 1 de enero estos establecimientos estarán cerrados.

Estos horarios permitirán una última carrera hacia Fin de Año, así como de poder comprar aquellos ingredientes olvidados de la lista para la cena de Nochevieja.