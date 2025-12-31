Marga Prohens pone el foco en Ibiza en su balance del año: “las inundaciones de este otoño pusieron a prueba a todas las instituciones”

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha dedicado una parte destacada de su discurso institucional de fin de año a Ibiza, que ha subrayado los retos específicos de la isla en materia de vivienda, emergencias climáticas y servicios públicos, así como el papel de la coordinación institucional ante situaciones de crisis.

Prohens ha hecho referencia expresa a las graves inundaciones registradas este otoño en Ibiza, un episodio que, según ha señalado, “puso a prueba a todas las instituciones” y ha evidenciado la importancia de actuar de forma conjunta y coordinada. La presidenta ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia y de todos los efectivos movilizados, que lograron devolver la normalidad a la isla en apenas tres días tras el temporal.

En su intervención, la presidenta también ha enmarcado la situación de Ibiza dentro de uno de los principales problemas que afectan al conjunto del archipiélago: el acceso a la vivienda. Prohens ha reconocido las dificultades que afrontan muchas familias y, especialmente, los jóvenes para emanciparse y desarrollar su proyecto de vida en islas con una fuerte presión demográfica y turística como Ibiza. En este sentido, ha anunciado que 2026 será el año en el que se iniciará la mayor construcción de vivienda pública de la historia de Baleares, con el objetivo de sacar al mercado vivienda asequible tanto en compra como en alquiler, priorizando a los residentes.

El discurso también ha abordado el crecimiento poblacional como un reto transversal que afecta de manera directa a Ibiza, una isla marcada por su insularidad y por una elevada demanda de servicios. Prohens ha reclamado al Gobierno de España un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta esta realidad insular y el aumento de población, así como una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea en la gestión de la crisis migratoria, que en los últimos meses ha incrementado el número de llegadas irregulares a las costas baleares.

En materia de servicios públicos, la presidenta ha reiterado el compromiso del Govern con la mejora de la sanidad, la educación y los servicios sociales en todas las islas, defendiendo que la atención pública “no puede depender del código postal”. En este contexto, ha vinculado las inversiones previstas en infraestructuras sanitarias, educativas y sociosanitarias al plan autonómico Illes en Transformació, dotado con 3.800 millones de euros.

Finalmente, Prohens ha reafirmado su compromiso de seguir gobernando “con estabilidad, humildad y proximidad” durante 2026, con el objetivo de dar respuesta a los principales desafíos de islas como Ibiza, desde la vivienda y la sostenibilidad del modelo económico hasta la gestión de emergencias climáticas. Un mensaje que ha cerrado con un reconocimiento a la ciudadanía y a los profesionales que trabajan para garantizar la seguridad y el bienestar en la isla.