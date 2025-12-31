La Pimeef alerta de que pagar las horas de ferri a los camioneros encarecerá los productos

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) puede haber marcado un gran cambio en el sector del transporte con la sentencia que obliga a una empresa a pagar las horas de ferri a un camionero. El fallo afirma que el tiempo que el conductor pasa junto a su vehículo en embarcaciones de este tipo «será considerado de tiempo de presencia» si se conoce de antemano la duración del viaje. Por ello, una conocida empresa de Mallorca deberá abonar 3.720 euros por 310 horas de presencia más un 10% de intereses por demora a un empleado por sus trayectos marítimos.

En el supuesto de que la sentencia del TSJB siente jurisprudencia, el coste de los portes podría encarecerse. De hecho, el presidente de la Asociación de Transportes de la Pimeef, José Raya, advierte de que es posible que el coste laboral que representa un conductor para una empresa «puede que se duplique».

En ese caso, las compañías del sector deberían aumentar sus precios y Raya asegura que «va a repercutir» sobre el consumidor final.

Además, este efecto se trasladaría igualmente al precio de venta al por menor si estas empresas cargasen la mercancía sin chóferes, como propone la patronal balear del sector para adaptarse a la situación. Entonces, se debería utilizar mano de obra de las navieras para cargar y descargar los productos en los camiones. Otro inconveniente sería que los artículos tardarían más tiempo en llegar a su destino y podría haber problemas de desabastecimiento.

Raya comenta que esta medida sería «la mejor» para las empresas. Sin embargo, apunta que tendría un coste de «mano de obra portuaria que las navieras tampoco querrían pagar». También indica que este servicio está disponible solo de lunes a jueves, por lo que habría varios días a la semana en los que esta idea no sería viable. Por este motivo, argumenta que habría «un poco de confrontación» y que se debería llegar a una solución pactada entre todos los implicados en este posible modo de transportar mercancía por vía marítima.

El viaje, tiempo de trabajo

Raya indica que el veredicto del TSJB «dice cosas que nosotros y los conductores siempre las hemos pensado de otra manera». Explica que es habitual que el tiempo que el conductor pasa en el barco «siempre se ha contado como descanso», porque «no puede hacer absolutamente ningún trabajo».

De hecho, esta es la primera vez en Balears que los tribunales dan la razón al empleado en una causa similar. En el polémico caso, la compañía costeaba el billete de ferri y la plaza de camarote al chófer, aunque se negaba a pagar las horas que el trabajador pasaba en el trayecto de barco por considerarlas como tiempo de descanso. El presidente del sector en la Pimeef corrobora que esta es la manera «habitual» de establecer el sueldo en este tipo de servicios.

El TSJB contradice este criterio y argumenta que el camionero no podía disponer de su tiempo libremente porque «tenía que estar disponible para cualquier emergencia o cuestión que surgiera». Según la resolución, el tiempo que el conductor debía invertir en el trayecto se considera «tiempo de presencia». Esta es una categoría incluida en el convenio colectivo de transporte por carretera intermedia entre las de trabajo efectivo y descanso y que se aplica a los periodos en los que al trabajador no puede dedicarse a su vida personal.

Por otra parte, la sentencia descarta otras reclamaciones del empleado, como el pago de horas extraordinarias o dietas y deja claro que el tiempo que el conductor pasa en los trayectos marítimos no se contabilizan como horas extra. Además, cita el convenio sectorial para remarcar que las horas de presencia deben compensarse con descanso o abonarse, como mínimo, al mismo precio que las de trabajo efectivo. La sentencia del TSJB se apoyó en la doctrina fijada en enero de 2024 por el Tribunal Supremo en un conflicto resuelto en Valencia.

El caso podría haber marcado un precedente sobre las relaciones laborales en el transporte interinsular, ya que hay más camioneros que denunciaron a sus compañías por este motivo y otros podrían interponer reclamaciones parecidas contra sus empresas. Raya se muestra cauto a la hora de predecir si conductores ibicencos podrían interponer reclamaciones similares. «La gente que está aquí está bien tratada y bien pagada», por lo que sería una sorpresa para él que «empezasen a demandar por este tema».

Preocupación empresarial

Por su parte, la patronal de Balears se muestra «muy preocupada» por las posibles repercusiones de aplicar este veredicto. El representante de la agrupación empresarial de transporte de mercancías, Ezequiel Horrach, recordó a Diario de Mallorca que en el transporte terrestre, los conductores pasan mucho tiempo detenidos en sus vehículos sin que se considere tiempo extra. Por eso considera que es una contradicción que se deban abonar aparte las horas que un chófer pase en los trayectos marítimos entre la Península y Balears.

El presidente de la Asociación de Transportes de Pimeef afirma que las condiciones de trabajo de los camioneros que trasladan mercancía entre la Península y Balears son mejores que las que tienen los que cubren otras rutas: «Algunos antes hacían distancias internacionales o nacionales y ahora prefieren hacer esto porque saben que el viernes, el sábado y el domingo por la noche van a dormir a su casa». Esto es distinto para los conductores que realizan recorridos entre diferentes países, que «a lo mejor están 15 días sin ir a casa».

Horrach avanzó a Diario de Mallorca que planteará este problema al Govern balear para evitar que este posible sobrecoste laboral repercuta en el precio final de los productos. Raya anuncia que consultará con el departamento jurídico de la Asociación Balear de Transporte para pedir orientación: «No tenemos muy claro cómo lo tenemos que hacer porque hasta ahora las horas se habían pagado de una manera diferente». Añade que la Asociación de Transportes de la Pimeef también se dirigirá a la conselleria de Transportes de Ibiza para «hablar largo y tendido» del asunto.