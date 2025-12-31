Parador, buses y otras misiones imposibles en Ibiza

Visto con optimismo, Ibiza puede acabar 2026 como nueva, con importantes y necesarias obras acabadas y servicios transcendentales al fin adjudicados y en funcionamiento. O no. También puede ocurrir lo de siempre, que alguna adjudicación o proceso burocrático se atasque o que al abrir el suelo aparezca algún hallazgo arqueológico que paralice eternamente los trabajos. Mejor, seamos optimistas.

Contrata de autobuses

Sí, seamos optimistas e imaginemos que la nueva concesión de autobuses, retrasada por los recursos de las dos compañías que perdieron el concurso, inicie su andadura antes de abril, según calculó el presidente del Consell, Vicent Marí, hace escasos días a este diario: «El recurso ante el Tribunal Central de Contratación ya está contestado y confío en que dentro del primer trimestre esté resuelto para que entre en marcha». La confianza es tal que incluso la concesionaria virtual, la UTE Alsa–Voramar el Gaucho, ya tiene en sus garajes de Ibiza una decena de autobuses eléctricos 100% de la marca Yutong, un fabricante fundado en 1963 en la ciudad china de Zhengzhou.

La nueva contrata se arrastra desde la etapa en la que el Consell estaba gobernado por socialistas y sus socios de la izquierda. Al llegar el PP al poder con el apoyo de Ciudadanos, se hizo borrón y cuenta nueva, sin que el conseller naranja, Javier Torres, lograra sacar la nueva contrata adelante en esos cuatro años de mandato. En esta segunda legislatura, Vicent Marí y el conseller de Movilidad, Mariano Juan, se centraron en este asunto: «Ha sido un proceso más largo de lo deseado, pero la Ley de Contratación del Sector Público es muy garantista y compleja. Cada paso que damos es susceptible de ser recurrido y esto es lo que ha pasado en este caso. En vez de solucionarlo en un año, se han tardado tres, pero, si las empresas presentan recursos, es algo que escapa a nuestras posibilidades. Aunque parezca mucho tiempo, somos el primer Consell que adjudica la nueva contrata de transportes y esto es mérito del personal que ha trabajado en ella», según el presidente de la institución. La puesta en marcha de esa nueva contrata de autobuses supondrá un gasto de 15,5 millones de euros este nuevo año.

Apertura del Parador

La obra eterna, lo que viene a ser El Escorial o la Sagrada Familia de Ibiza. ¡Cuántas veces se ha anunciado que en pocos meses empezaría a recibir clientes! Pero siempre surge algún imprevisto o algún malentendido. El Ayuntamiento deseaba que se inaugurara coincidiendo con el 25 aniversario de la designación de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad, pero no pudo ser. Y hasta el edil de Turismo, Rubén Sousa, creyó oír que, durante la pasada feria turística de Berlín, entre el gentío, el ministro de Turismo, Jordi Hereu, se comprometía «en voz alta» a abrir el Parador de Ibiza este 2025.

El 22 diciembre se dio un nuevo paso tras ser abierto al tráfico el Camí del Calvari, la vía de acceso al Parador de Dalt Vila que la cadena estatal Paradores de España prevé (ya veremos) abrir en 2026: «Si podemos conseguir que la apertura sea en el primer trimestre, que así sea, pero nos hemos fijado el hito de que en el primer trimestre tenemos que tener la certeza de esa fecha real de apertura», dijo Rafael Triguero durante esa inauguración. Tras las experiencias de los últimos dos años, el alcalde, incrédulo, ya evita dar una fecha fija y se conforma con eso, quizás porque sabe que siempre hay un nuevo obstáculo tras el que se salva, una especie de piedra de Sísifo. Por ejemplo, el Ayuntamiento también tiene que empezar las tareas de la acometida eléctrica del aljibe, una obra con una duración de unas cuatro semanas. Cuando esto se haya terminado y se hayan llevado a cabo las pruebas correspondientes, «se podrá dar una fecha aproximada de apertura», según explicó a mediados de diciembre a este diario la Secretaría de Estado de Turismo, que además sigue el difícil proceso para encontrar plantilla.

El pasado 11 octubre, la presidenta de Paradores de Turismo, Raquel Sánchez, aseguró que la apertura del alojamiento de Ibiza sería «inminente» una vez que el Ayuntamiento concluyera esas obras del Camí des Calvari. La apertura, dijo, podría ser a finales de 2025 o a principios de 2026: «Nosotros ya lo teníamos todo prácticamente preparado para poderlo hacer durante este otoño», aseguró. A ver.

Apertura del centro de baja exigencia de es Gorg

Los presupuestos del Consistorio de Ibiza incluyen, en la partida de Servicios Sociales, 532.949 euros para culminar la construcción del centro de baja exigencia de es Gorg, financiado por el Consell. Las obras comenzaron a principios de agosto y, según recalcó el presidente de la institución insular, durarán alrededor de un año, de manera que, salvo imprevistos, estaría listo en el verano de 2026… o en el otoño: «Espero que el año que viene, por estas fechas o un poco más adelante, cuando haya pasado el calor, podamos estar inaugurando este nuevo edificio», afirmó Marí.

Se empezó a hablar de la necesidad de construir el centro de baja exigencia de es Gorg hace 17 años, en 2008

Este servicio, que contará con 73 plazas residenciales y un centro de día en la planta baja, servirá para atender a personas en situación de vulnerabilidad de toda la isla, y será gestionado por el Consell de manera coordinada con todos los ayuntamientos. La institución insular financia íntegramente esta obra, con una inversión de 5.794.710 de euros, a lo que «hay que añadir los elementos mobiliarios necesarios para su entrada en funcionamiento». Precisamente, el pasado Consell de Alcaldes, celebrado a mediados de diciembre, decidió «poner en marcha todos los expedientes de contratación de mobiliario y de personal necesario para el momento en que empiece a funcionar ese centro», del que se empezó a hablar de la necesidad de construirlo hace 17 años, en 2008.

El final de la rotonda de los Cazadores

El Consell contempla para 2026 una partida de 6,8 millones de euros para construir la rotonda del cruce de los Cazadores, el punto más conflictivo de la red viaria de Ibiza. Las obras empezaron el 13 de diciembre y, en principio, desde el Consell se afirma que estará concluida en octubre, aunque el proyecto establecía 15 meses para acabarla. Tendrá 80 metros de diámetro y contará con dos carriles de entrada por cada acceso y tres pasos inferiores para carriles ciclistas y peatonales. Se acabará así, o eso se espera, con un cruce en el que eran habituales los accidentes de tráfico, muchos de ellos morales.

Final de las obras del Mercat Vell

El concejal de Urbanismo, Actividades y Barrios Históricos de Vila, Juan Flores, confiaba en noviembre en que que las obras del Mercat Vell estuvieran finalizadas a finales de marzo de 2026. El hallazgo de los restos arqueológicos y el replanteo de la cimentación tras la dana retrasaron estos trabajos. Mes y medio de aplazamiento que se suma a otros retrasos de esta reforma, que en principio iba a iniciarse en octubre de 2024 y a estar concluida en abril de 2025. Lo que no tiene fecha es el inicio de las obras del otro mercado, el Mercat Nou, que el alcalde anunció en noviembre de 2023 y que incluía un millar de plazas de aparcamiento soterradas, la creación de una zona verde y eliminar las pistas deportivas actuales por unos 50 millones de euros. De eso hace dos años.

Tanques de tormentas

También en abril debería estar listo el tanque de tormentas construido en la calle Fray Luis de León de Platja d’en Bossa, cuyo objetivo es minimizar los efectos de nuevos episodios de inundaciones en esa zona, además de evitar que el agua contaminada de las riadas llegue hasta el mar. Las obras empezaron hace un mes, tienen un presupuesto de 968.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses y medio. El tanque de tormentas retendrá las primeras riadas, que son las que arrastran la mayor parte de materiales contaminantes, para bombearlas hacia la depuradora. Será el primer tanque de tormentas de gestión municipal, ya que los otros dos existentes en la actualidad, el del puerto de Vila (avenida de Santa Eulària) y el de la avenida Vuit d’Agost, son competencia del Govern. Tras lo ocurrido este otoño con las danas y las tormentas, el Ayuntamiento de Ibiza no descarta más tanques de tormentas.

Traslado de residuos a Mallorca

En noviembre de 2025 debía comenzar el traslado de residuos a la planta incineradora de Mallorca, dado que el vertedero de Ibiza está al final de su vida útil, pero Vox paralizó, inicialmente, la aprobación de ese decreto en el Parlament. En un segundo intento, el Govern logró sacarlo adelante, de manera que el plan piloto para ese envío de basuras a Son Reus comenzará en 2026, una vez se pongan de acuerdo los consells de Ibiza y Mallorca. ¿Cuándo? Según dijo a principios de diciembre el conseller insular de Gestión Ambiental de Ibiza, Ignacio José Andrés, «en unas semanas». Si se llega a un entendimiento, es posible que en febrero o marzo ya comiencen las pruebas. Luego empezará otro debate, el de construir o no una incineradora en Ibiza, que deberá zanjarse en el Plan Director Sectorial de Prevención y Gestión de Residuos y que dependerá de cómo vaya el plan piloto de envío de residuos a Mallorca: «Es posible que no sea necesario construir una planta de incineración si el traslado es eficiente, porque la planta de Son Reus está sobredimensionada», según Vicent Marí.

Restricción de entrada de vehículos

Tras el año ‘cero’ de la regulación de entrada de vehículos, tras esa prueba, llega 2026, año en el que se introducirán cambios: «Ahora toca analizar los datos de las cámaras, que han hecho un seguimiento de las matrículas que iban entrando, para marcar un nuevo cupo», explicó a este diario el presidente del Consell. Analizarán en qué fechas se ha superado este cupo y en cuáles no se ha cubierto: «En función de estas cifras, aplicaremos unos baremos asumibles para buscar un equilibrio entre turistas y residentes que no sature la red viaria. Será un proceso progresivo y queremos consensuarlo con la mesa de diálogo social, navieras y compañías de alquiler de vehículos».

En plena campaña electoral, el alcalde dijo que se podría "iniciar en 2024" la reforma de la E-10 y tendría "un plazo máximo de ejecución de 18 meses»

¿Algún día se empezará a reformar la E-10?

24 de mayo de 2023, en plena campaña electoral local. El candidato popular a la alcaldía de Ibiza, Rafa Triguero, anuncia que la reforma de la EI-10, el primer cinturón de ronda de la ciudad, será una de las inversiones prioritarias de su mandato: «Este proyecto, del que se lleva hablando años y poco se ha hecho hasta ahora, se podrá iniciar en 2024 y tendrá un plazo máximo de ejecución de 18 meses», dijo. Según esos cálculos, tendría que haberse concluido este 2025.

Pero lo que se ha hecho este año (concretamente hace una semana) es firmar la cesión por parte del Consell al Ayuntamiento del tramo entre la rotonda de Can Misses y la de ses Figueretes. Vila tiene que encargar ahora un estudio de movilidad. Es decir, va para largo. Con esa firma, eso sí, el Ayuntamiento asume la licitación y ejecución de las obras, que tendrán que llevarse a cabo en un plazo de tres años, y el Consell se compromete a financiarlas con 13 millones de euros. Ojo: el proyecto, del que se lleva hablando desde hace un cuarto de siglo, no es para toda la E-10, sólo para un tramo de 700 metros.

¿Y a derribar la ruina de Cala d’en Serra?

Pasito a pasito, año a año, parece más próximo el derribo de la ruina de Cala d’en Serra, para la que el Consell ha destinado una partida de 526.240 euros en 2026, si bien está previsto que el proyecto de demolición se alargue hasta al menos 2027, cuando el gasto en total ya ascenderá a algo más de dos millones de euros, tal como se recoge en los presupuestos del Consell para 2026. De momento, la institución insular ha sacado a exposición pública la demolición de esa estructura.