Compras para Nochevieja en Ibiza: picoteos con amigos y grandes pedidos de 'chefs' privados

Varios vendedores y clientes del Mercat Nou coinciden en señalar este martes las diferencias entre la última noche del año y la Nochebuena. Por lo general, la del 31 es una cita menos familiar y, de hecho, muchos residentes optan por vivirla fuera de la isla. Abundan los picoteos con amigos. Y es que la comida, en este caso, es un ritual elaborado pero, a su vez, algo menos protocolario (al menos en comparación con la noche del 24). Es por todo ello que para la Nochevieja hay más probabilidades de que en los puestos del Mercat reciban menos encargos que en Nochebuena, según explican algunos de sus responsables o trabajadores. En todo caso, también hay muchos compradores que lo dejan para el último momento. Este martes hay largas colas frente a varios puestecitos del recinto. "Yo este lunes estaba haciendo encargos y me vendrán más para mañana" [miércoles], comenta Paula Martín, dueña de la pescadería Mar Fish. "En Nochebuena se vende mucho marisco; en Nochevieja, más pescado", detalla.

Este año, añade Martín, entre los mariscos que menos salida han tenido está el bogavante. "Está el nacional, que sí que es bastante caro, y el canadiense todo el año va más o menos al mismo precio, pero la gente no tiene dinero y sí que se aprieta el cinturón. Se gasta, pero no como en otros años", observa esta vendedora, que sitúa el punto de inflexión en la etapa covid. Desde entonces, el gasto ha ido reduciéndose progresivamente, afirma. Ella es una de las entrevistadas en este reportaje que confirma la diferencia entre la cantidad de pedidos para la noche del 24 y para la del 31: en su caso, unos 40-50 frente a unos 15-18, si bien, como apuntaba antes, continúa recibiendo encargos hasta el último momento.

Cocineros privados

¿Y hay pedidos de grandes cantidades? Sí, "de cocineros privados", principalmente. Si no, no es muy habitual. "Son cocineros para villas o para servicios privados. Aunque seguramente trabajen todo el año, tal vez para navidades preparan comida para 15 o 20 personas", expone Martín. Por otra parte, preguntada por la inflación, señala que han subido un poco almejas, rape y mero, es decir, no todos los productos de forma generalizada.

A pocos metros se encuentra Rosa Abella Martínez, trabajadora en Pescados María Rosa, quien viene a decir que, aunque hay movimiento de gente, tampoco es para tirar cohetes. "Mucha gente se ha ido de vacaciones fuera". ¿Qué es lo que más y lo que menos se compra ahora por Nochevieja? Lo que más: mejillones, almejas, langostino hervido, ostras, rodaballos, sepia, mucho calamar... Lo que menos, percebe o caviar. "Esto ya es para multimillonarios", ironiza Abella. También lo hace cuando se le pregunta si nota que los clientes controlan más su gasto de unos años a esta parte: "Se compra menos marisco. Hay cuatro personas que son millonarias y que sí que lo compran, pero el resto...". Confirma, como otros en este reportaje, que los precios han continuado subiendo este año, y agrega que hay escasez de algún que otro producto. En ese caso, el comprador busca alternativas, asegura.

En Carnes March, Juan Muñoz explica que lo que más están vendiendo de cara a esta noche especial es cordero y ternera, pero que todo en general está funcionando bien: "Este año ha sido mejor que el pasado. Es cierto que en los últimos cuatro o cinco ha habido una decadencia, pero parece que la situación ha cambiado". Sobre las subidas de precios, este empleado observa que "hay gente que antes no miraba tanto los precios". "Para Nochebuena te piden más rellenos, cosas más elaboradas... Para Nochevieja, más chuletones, entrecot, paletillas... Para esta última noche se tienen bastantes menos pedidos que para la del 24. Es menos familiar. Para Nochebuena tuvimos muchos pedidos, para un camión", valora.

Las uvas: su momento estrella

Maria José Roig, trabajadora de Frutas y Verduras Riera, confirma este martes por la mañana que, como no podía ser de otra manera, el producto estrella de las ventas están siendo las uvas. Los días de más compra, detalla, son el 30 y el mismo 31. Al mismo tiempo, explica que también se venden muy bien otros tipos de frutas, ya que con éstas "la gente prepara platos variados".

Maria Marí, propietaria de Pescados Oliver, explica que en su caso está vendiendo más marisco que pescado. Sobre todo, gambas de aguas locales. "Para Nochebuena he tenido bastantes pedidos. Nochevieja no es tan familiar, es más de salir. La gente compra, pero se vende bastante más por el 24", confirma, en la línea de otros compañeros del Mercat Nou. "Por Navidad no hay crisis", responde al ser preguntada por decrecimiento del gasto. Así, al parecer también hay quienes tiran la casa por la ventana, al menos una vez al año. ¿Y los precios? "El marisco lo he vendido a precio de todo el año, y las gambas incluso más baratas que en verano. En comparación con las navidades anteriores, los precios se mueven más o menos en la misma línea", expresa Marí.

Antonia Prats, clienta este martes en el Mercat junto con su marido Miguel Tejada, explica que para Nochevieja y Año Nuevo compran carne para preparar al horno, rape, mejillones, sepia y unas almejas. Mientras atiende a este diario, lleva patata en una bolsa. "Hemos comprado un poco para todos estos días, para no tener que volver luego (...) Soy partidaria de ayudar al pequeño comercio", apunta Prats.

"En los últimos años los precios no han subido solo en la alimentación, la economía no está yendo muy bien últimamente. Los jóvenes lo tienen muy difícil en el tema de la vivienda y si te vas a un restaurante igual ha subido más del 30%", concluye.