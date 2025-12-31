María Monfort Matutes hace balance de 2025: “El año en el que un accidente casi se lleva al que será el padre de mis hijos”
La influencer recuerda momentos difíciles de este año que se acaba y celebra lo esencial: estar, querer y poder abrazar
María Monfort Matutes ha despedido 2025 con una publicación en Instagram en la que comparte un carrusel de fotografías del año y un texto en primera persona cargado de emoción. En su balance, la influencer reconoce que han sido meses intensos, marcados por experiencias que la han sacudido de lleno.
En su mensaje, Monfort Matutes relata que 2025 ha sido “el año en el que un accidente casi se lleva al que un día será el padre de mis hijos”, y también el año en el que “mi otra mitad se fue a vivir a 5.800 km de distancia”. Una etapa que, según expresa, le pasó factura incluso físicamente: “De tanto llorar me salieron ronchas en la cara de mis propias lágrimas”, escribe, antes de confesar que sintió “el síndrome del impostor como nunca antes” y que “mi piel y cuerpo hablaban lo que callaba mi boca”.
Pese a ello, la creadora de contenido asegura que se queda con lo aprendido. En su reflexión, resume una lista de lecciones y certezas que le deja el año: “Aprendí que solo tú te sacas de donde no quieres estar”, que “querer tener el control de todo solo te lleva al descontrol” y que “la distancia no significa nada cuando la persona lo significa todo”. También subraya una idea que atraviesa todo el texto: “Todo, absolutamente todo pasa”.
Monfort Matutes reivindica además el valor de dejar que las cosas lleguen sin forzar, y pone el foco en la gratitud por lo cotidiano: “El hecho de estar ya es motivo de agradecimiento”, afirma. En esa misma línea, celebra seguir cumpliendo metas —“de la misma manera que siempre he logrado lo que me proponía, sigo haciéndolo”— y dedica palabras a su círculo cercano: “Tener amigos como los que tengo es el mayor regalo que la vida te puede dar”.
Entre los motivos de agradecimiento, la influencer menciona a su familia —“poder seguir abrazando a tu abuelito es un privilegio”—, la salud —“tener un cuerpo que te permita moverte, correr, bailar y sentir es una suerte”— y el apoyo emocional: “tener un hombro sobre el que apoyarte es impagable”.
