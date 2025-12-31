Ni la lluvia logró deslucir el Trofeu Fibwi de fútbol base

Las lluvias caídas este lunes en la isla de Ibiza, que obligaron a retrasar algunos encuentros durante más de dos horas, no restaron un ápice de ilusión a los jóvenes participantes en las rondas eliminatorias del Trofeu Fibwi Illes Balears, que concluyó el martes después de tres jornadas de sana competitividad y gran fútbol base.