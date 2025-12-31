La ruta de robo en robo por España de los ladrones de la autocaravana que robaron en Ibiza

Más allá del mediático hurto de 60.000 euros en un furgón blindado en Ibiza este verano, la investigación de la Policía Nacional ha permitido atribuir a la banda de delincuencia itinerante desarticulado recientemente hasta 25 delitos contra el patrimonio cometidos en distintos puntos del país, especialmente en zonas turísticas y áreas de alto poder adquisitivo.

Los arrestados actuaban de forma organizada y metódica en lugares como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y la Comunidad de Madrid en los que presuntamente llevaron a cabo robos con fuerza y hurtos tanto en establecimientos comerciales como en vehículos que estaban estacionados. El botín total obtenido por el grupo se aproxima a los 200.000 euros, según fuentes policiales.

Cajas fuertes, vehículos y seguimientos previos

Entre los casos esclarecidos figura el robo de una caja fuerte en un centro comercial de Elche, ocurrido el pasado mes de septiembre, en el que los autores sustrajeron 8.800 euros en efectivo. Este hecho fue clave para iniciar la investigación y permitió a los agentes detectar un patrón de actuación que se repetía en otros puntos del territorio nacional.

El grupo estaba especializado en la sustracción de dinero, joyas y dispositivos electrónicos, que posteriormente introducían en el mercado negro. Para ello, realizaban vigilancias previas y seguimientos discretos a sus víctimas antes de ejecutar los golpes, seleccionando siempre objetivos de alto valor económico.

Además de los robos en establecimientos, los investigadores les atribuyen robos con fuerza en el interior de vehículos, especialmente en zonas frecuentadas por turistas, donde aprovechaban descuidos o ausencias breves para actuar con rapidez.

Una banda itinerante con múltiples identidades

Los cuatro detenidos, que residían en Niza (Francia), se desplazaban por España en una autocaravana, lo que les permitía moverse con facilidad entre comunidades autónomas y dificultaba su localización. Durante la investigación, la Policía constató que todos ellos utilizaban identidades falsas, llegando uno de los integrantes de la banda a manejar hasta 24 documentaciones diferentes.

Tras detectar un nuevo desplazamiento del grupo hacia la Costa del Sol, los agentes lograron interceptarlos en Benalmádena (Málaga), donde procedieron a su detención y al registro del vehículo. En el interior de la autocaravana se hallaron compartimentos ocultos en los que escondían parte del material robado.

En total, se les intervinieron 24.000 euros en efectivo, moneda extranjera, una moneda de oro de 100 francos, además de joyas y dispositivos electrónicos de gran valor. La Policía Nacional da por esclarecidos los 25 hechos delictivos y confirma que los cuatro integrantes del grupo han ingresado en prisión.