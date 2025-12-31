Fina, residente en Ibiza durante las compras para las cenas navideñas: "Es mejor no pensar en cuánto han subido los precios"

La subida generalizada de precios en los últimos años afecta a diferentes ramas de la economía y, por tanto, también a la alimentación, tal y como notan los ibicencos durante las compras para fechas navideñas señaladas, como Nochevieja y Año Nuevo. "Yo ya paso de analizar cuánto ha subido, porque si te paras a pensarlo, no lo compras", comenta Fina, residente en Ibiza. "Lo que más ha subido en alimentación son el pescado y la carne. Voy a Granada y Cataluña y también noto las subidas, pero aquí, en la isla, más", añade Fina este martes mientras hace sus compras en el Mercat Nou.

Quienes también optan por este recinto en Vila son Nicole y Ángeles, vecinas de Santa Eulària. Para estas fechas siempre vienen a comprar al Mercat. En esta ocasión buscan, por ejemplo, buey de mar y berberechos. A veces también cogen ostras. Alguna vez han probado lo de salir a un restaurante, pero relatan que les salió rana: "Fue muy caro y no comimos bien. Los precios de todo han subido, la isla es cara, y en los restaurantes más todavía".

Comentan que, en una compra de Nochevieja para ocho personas, como es su caso, nadie les quita un gasto de unos 300 euros en total. "Pero nos sirve para comer dos días. Hay restaurantes buenos que cobran unos 180 euros el cubierto", matizan. "Y aquí puedes comprar congelado, que te sale mejor de precio. O también puedes hacer un menú más económico", concluyen.

David y Rosa, marido y mujer, explican que se trata de ir mirando y comparando precios entre distintos negocios, ya sean supermercados de barrio o grandes superficies, de los que señalan que suelen ofrecer precios económicos y también buen producto.