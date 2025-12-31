Chocolate con churros en Ibiza: los dos lugares clave para empezar el año disfrutando algo dulce
Hay tradiciones que no fallan y, en Ibiza, una de ellas es empezar el año con chocolate caliente y churros. Para quienes el 1º de enero amanecen con ganas de algo dulce, hay dos paradas claras en la isla: la Feria de Navidad y el corazón del centro histórico.
La protagonista es la Churrería-Chocolatería Moreno, un clásico que cada temporada vuelve a convertirse en punto de encuentro. Este año, como es habitual, está instalada en la Feria de Navidad y seguirá allí hasta su cierre, el 12 de enero. Luego y sin descanso, continuarán su recorrido por el país enlazando feria tras feria. Su puesto se encuentra en el aparcamiento frente al restaurante El Carnicero, y abre desde las 8.00 de la mañana, ideal para quienes quieren arrancar temprano con un chocolate bien caliente.
Además de los churros de toda la vida, Moreno ofrece opciones para los más golosos: churros rellenos de crema, de Kinder y de Nutella, y también buñuelos, otro clásico imprescindible del invierno.
Una opción más urbana: Plaza del Parque, bajo Dalt Vila
Para quienes prefieren el ambiente del centro, Moreno cuenta también con su versión más urbana en la Plaza del Parque, bajo las murallas de Dalt Vila. Allí la churrería ha instalado mesas y sillas para sentarse a tomar chocolate casi a cualquier hora, con ese ambiente navideño que se respira en las calles del casco antiguo.
En esta ubicación, abre todos los días con el siguiente horario: de 9.00 a 12.30 y de 17.00 hasta cierre de lunes a viernes; y de 9.00 hasta cierre los fines de semana y festivos.
