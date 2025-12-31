Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aperitivo de uvas en las precampanadas de Sant Josep

También Sant Jordi se ha sumado a esta despedida temprana del 2025

Todas las imágenes de las campanadas de mediodía en Sant Jordi y San Josep

Ver galería

Todas las imágenes de las campanadas de mediodía en Sant Jordi y San Josep / Ayuntamiento de Sant Josep

Laura M. Expósito

Ibiza

Decenas de personas han celebrado la despedida de 2025 este miércoles a mediodía en la plaza de la iglesia de Sant Josep, que un año más ha trasladado las campanadas a las 12 horas. El acto se ha organizado en colaboración con la asociación Ibiza IN.

Mayores y pequeños, equipados con gorros, collares y complementos varios de cotillón se han tomado las doce uvas y han bailado al ritmo del grupo The Rosemary Family y sus temas de rumba, jazz y pop que invitaban a pasarlo bien.

También en Sant Jordi se han sumado a esta despedida temprana del año. A las 12 horas, las doce campanadas sonaban en la carpa del pueblo. La fiesta ha continuado con la música de Esta me la sé, un taller de deseos de año nuevo y la música del dj Toni Torres en las casetas de Sant Jordi.

