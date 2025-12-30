Estos son todos los festivos de 2026 en Ibiza

El calendario laboral del año 2026 en Baleares tiene 12 festivos, a los que hay que añadir dos fiestas locales elegidas por los ayuntamientos de los municipios de las islas, hasta un total de 14 días festivos. La principal novedad este año es que la festividad del Día de Balears, 1 de marzo, se pasa al lunes 2. Además, el 26 de diciembre, Segona Festa de Nadal, volverá a ser festivo autonómico.

Festivos en Ibiza

Vila

5 de Agosto, Santa Maria.

Santa Maria. 8 de Agosto, Sant Ciriac

Sant Antoni

17 de enero : en todo el municipio.

: en todo el municipio. Parroquia de Sant Antoni: 24 de agosto , Sant Bartoumeu.

, Sant Bartoumeu. Parroquia de Santa Agnès: 21 de enero

Parroquia de Sant Mateu: 21 de septiembre

Parroquia de Sant Rafel: 24 de octubre

Sant Joan

5 de agosto: en todo el municipio

en todo el municipio Parroquias de Sant Joan y Sant Vicent: 24 de junio

Parroquia de Sant Llorenç: 10 de agosto

Parroquia de Sant Miquel: 29 de septiembre

Sant Josep

5 de agosto : en todo el municipio

: en todo el municipio Parroquias de Sant Josep, Sant Agustí y es Cubells: 19 de marzo

Parroquias de Sant Jordi y Sant Francesc: 23 de abril

Santa Eulària

12 de febrero : en todo el municipio

: en todo el municipio Parroquias de Santa Eulària, Puig d'en Valls y Santa Gertrudis: 5 de agosto

Parroquia de Jesús: 8 de septiembre

Parroquia de Sant Carles: 4 de noviembre

Formentera

25 de julio : Diada de Formentera

: Diada de Formentera 3 de diciembre: Sant Francesc Xavier

Todos los festivos

En concreto, en 2026 serán fiesta en toda España el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el lunes 12 de octubre ( Fiesta Nacional de España), el domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Un año con varios puentes

Los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades: el viernes 3 de abril (Viernes Santo); el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

En las comunidades que han optado por celebrar el Jueves Santo (2 de abril), que son casi todas salvo Cataluña y Comunidad Valenciana, habrá un puente de cuatro días, y en siete comunidades (Baleares, Castilla la Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana) este puente será de cinco días, puesto que han decidido dar también como festivo el lunes de Pascua (6 de abril).

Además, aquellos trabajadores que puedan permitirse coger algún día libre, podrían alargar el fin de semana por la celebración de la Epifanía del Señor (6 de enero), que cae en martes.