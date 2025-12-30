Estos son todos los festivos de 2026 en Ibiza
Habrá al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades
E.Press
El calendario laboral del año 2026 en Baleares tiene 12 festivos, a los que hay que añadir dos fiestas locales elegidas por los ayuntamientos de los municipios de las islas, hasta un total de 14 días festivos. La principal novedad este año es que la festividad del Día de Balears, 1 de marzo, se pasa al lunes 2. Además, el 26 de diciembre, Segona Festa de Nadal, volverá a ser festivo autonómico.
Festivos en Ibiza
Vila
- 5 de Agosto, Santa Maria.
- 8 de Agosto, Sant Ciriac
Sant Antoni
- 17 de enero: en todo el municipio.
- Parroquia de Sant Antoni: 24 de agosto, Sant Bartoumeu.
- Parroquia de Santa Agnès: 21 de enero
- Parroquia de Sant Mateu: 21 de septiembre
- Parroquia de Sant Rafel: 24 de octubre
Sant Joan
- 5 de agosto: en todo el municipio
- Parroquias de Sant Joan y Sant Vicent: 24 de junio
- Parroquia de Sant Llorenç: 10 de agosto
- Parroquia de Sant Miquel: 29 de septiembre
Sant Josep
- 5 de agosto: en todo el municipio
- Parroquias de Sant Josep, Sant Agustí y es Cubells: 19 de marzo
- Parroquias de Sant Jordi y Sant Francesc: 23 de abril
Santa Eulària
- 12 de febrero: en todo el municipio
- Parroquias de Santa Eulària, Puig d'en Valls y Santa Gertrudis: 5 de agosto
- Parroquia de Jesús: 8 de septiembre
- Parroquia de Sant Carles: 4 de noviembre
Formentera
- 25 de julio: Diada de Formentera
- 3 de diciembre: Sant Francesc Xavier
Todos los festivos
En concreto, en 2026 serán fiesta en toda España el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el lunes 12 de octubre ( Fiesta Nacional de España), el domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).
Un año con varios puentes
Los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades: el viernes 3 de abril (Viernes Santo); el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).
En las comunidades que han optado por celebrar el Jueves Santo (2 de abril), que son casi todas salvo Cataluña y Comunidad Valenciana, habrá un puente de cuatro días, y en siete comunidades (Baleares, Castilla la Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana) este puente será de cinco días, puesto que han decidido dar también como festivo el lunes de Pascua (6 de abril).
Además, aquellos trabajadores que puedan permitirse coger algún día libre, podrían alargar el fin de semana por la celebración de la Epifanía del Señor (6 de enero), que cae en martes.
