Meteorología
Nochevieja en Ibiza: ¿Lluvia y frío?
Las temperaturas descenderán por la noche hasta los 7 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé tiempo estable para despedir el año en las Pitiusas. Según los meteorólogos, durante la Nochevieja se registrarán intervalos nubosos, pero con escaso riesgo de lluvia en las islas.
La previsión en Ibiza y Formentera para este 31 de diciembre es de cielos nubosos con una probabilidad de entre el 30% y 55% de lluvias débiles y ocasionales. Durante el último día del año, las temperaturas máximas llegarán a los 15 grados en las horas centrales y bajarán hasta los 7 grados por la noche, por lo que habrá que abrigarse para tomarse las uvas.
El viento soplará del nordeste flojo, con rachas de entre 10 y 15 kilómetros hora que desaparecerán durante la noche.
Según la previsión de la Aemet, la lluvia dará una tregua estos días y se podrá disfrutar de los actos organizados al aire libre para decir adiós a 2025.
