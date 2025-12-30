Sale a la venta un piso en Dalt Vila, Ibiza: vistas al puerto y al mar por 265.000 euros

El mercado inmobiliario ibicenco vuelve a captar la atención con propuestas poco habituales que combinan ubicación privilegiada, vistas y carácter. En pleno recinto amurallado de Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad, sale a la venta una vivienda de dos plantas con vistas al puerto, mientras que en ses Figueretes se ofrece un estudio luminoso a escasos metros del mar, dos opciones pensadas tanto para disfrutar de la isla como para invertir en una de las zonas más demandadas del Mediterráneo.

Vivienda de dos plantas en Dalt Vila: vivir la Ibiza más auténtica

Piso en Dalt Vila, Ibiza / Tucasa.com

En el corazón histórico de Ibiza, dentro de Dalt Vila, se comercializa esta vivienda singular de 35 metros cuadrados construidos, una propiedad con personalidad propia y una ubicación difícil de igualar.

El inmueble se distribuye en dos niveles de 15 m² cada uno. En la planta superior se encuentra el salón con cocina integrada, un espacio muy luminoso y acogedor desde el que se organiza la vida diaria. En la planta inferior se sitúa el dormitorio, que ofrece un ambiente más íntimo y tranquilo. Como particularidad, el baño se encuentra fuera de la vivienda, en el pasillo, aunque es de uso exclusivo para esta propiedad, un detalle poco común que refuerza su carácter singular.

Uno de los grandes atractivos del piso es la terraza comunitaria de 30 m², compartida únicamente con tres vecinos, desde la que se disfrutan vistas privilegiadas al puerto y al mar, un auténtico lujo en esta zona histórica de la isla. La vivienda se encuentra en excelente estado de conservación y resulta ideal para quienes buscan un hogar con encanto, vistas y una localización inmejorable.

Cabe destacar que, debido a que la propiedad se encuentra física y registralmente dividida en dos, no es posible acceder a financiación hipotecaria, un aspecto a tener en cuenta para los interesados. El precio de venta es de 265.000 euros.

Estudio en ses Figueretes: comodidad y mar a un paso

Piso en Ses Figueretes, Ibiza / Tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa en ses Figueretes, en una zona tranquila y a pocos pasos de la playa y del paseo marítimo. Se trata de un estudio de 45 metros cuadrados construidos, ubicado en un edificio bien mantenido y con ascensor.

La vivienda, en buen estado y lista para entrar a vivir, dispone de un espacio abierto con cama doble y zona de estar, cocina equipada y baño completo. Destaca su balcón privado con vistas parciales al mar, así como su estilo mediterráneo, luminoso y funcional.

La cercanía a comercios, restaurantes, transporte público y al centro de Ibiza convierte este estudio, con un precio de 295.000 euros, en una opción muy atractiva tanto como residencia habitual como inversión inmobiliaria.

Desde el carácter histórico y las vistas únicas de Dalt Vila hasta la practicidad y cercanía al mar en Figueretes, estas dos viviendas representan dos formas distintas de vivir Ibiza. Dos oportunidades singulares en un mercado marcado por la alta demanda, pensadas para quienes buscan ubicación, autenticidad y calidad de vida en la isla.