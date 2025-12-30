Un santuario para proteger a la sargantana de las serpientes en Ibiza

El Ibiza Botánico Biotecnológico (Bibopark) ha dado un "paso decisivo" en la conservación de la biodiversidad pitiusa con la puesta en marcha del primer santuario de la sargantana ibicenca (Podarcis pityusensis), un proyecto pionero que busca proteger a esta especie endémica frente a la amenaza creciente de las serpientes invasoras. La iniciativa la han promovido de forma conjunta Ibizaloe y el Ibiza Botánico Biotecnológico, y cuenta con el aval científico del Comité Científico de Bibopark, así como con la dirección y supervisión de la catedrática Antonia María Cirer, una de las máximas expertas en esta especie, que lleva cerca de cincuenta años estudiando.

El proyecto se presentó durante una reunión del Comité Científico de Bibopark que concluyó con una visita técnica al nuevo santuario. En la jornada participaron los catedráticos Joan Pedrola y Lorenzo Llorens, el biólogo Bartolo Planas y la propia Antonia María Cirer, así como Tomás de la Boira, colaborador del proyecto y adiestrador de la primera perra entrenada en Ibiza para la detección y caza de serpientes. También estuvieron presentes César Mayol, en representación de Ibizaloe, y Eduardo Mayol, director de Ibiza Botánico Biotecnológico.

Miembros del comité de Bibopark y catedráticos del sector / Bibopark

El santuario se ubica en un enclave en el que históricamente existía una colonia natural de lagartija ibicenca. Tras más de cinco años de investigación, ensayos con materiales y desarrollo técnico, se ha creado un recinto "innovador" que permite a la especie vivir en condiciones de semilibertad, respetando su comportamiento y hábitat natural.

Barrera contra los depredadores

El espacio está protegido por una pared perimetral de vidrio, coronada por un sistema de rodillos paralelos diseñados específicamente para impedir el acceso de depredadores invasores. Este mecanismo bloquea la progresión de especies como la serpiente de escalera o la serpiente de herradura, principales responsables del drástico descenso de las poblaciones de lagartija en la isla. En el interior del recinto se han recreado muros de piedra seca, hábitat tradicional de la Podarcis pityusensis, y se han instalado cámaras de seguimiento científico que permiten estudiar sus desplazamientos, comportamiento y evolución poblacional, aportando datos clave para futuras estrategias de conservación.

El proyecto nace como una respuesta activa a la crisis ecológica provocada por la invasión de serpientes en Ibiza, con el objetivo de preservar colonias viables mientras se siguen desarrollando métodos eficaces para frenar esta amenaza.

“La lagartija ibicenca es un símbolo biológico y cultural de nuestras islas. Proyectos como este santuario permiten ganar tiempo, proteger poblaciones reales y aplicar soluciones basadas en el conocimiento científico acumulado durante décadas”, destaca la catedrática Antonia María Cirer en un comunicado.

El santuario de la sargantana, defienden sus impulsores, se consolida así como un modelo pionero de conservación aplicada en las Pitiusas y sienta las bases para futuras iniciativas de protección de especies endémicas. De la misma manera, destaca, refuerza el papel del Ibiza Botánico Biotecnológico como referente en investigación y divulgación ambiental.