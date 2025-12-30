Si bebes no conduzcas en Ibiza, sobre todo en Nochevieja: refuerzos policiales y más controles de tráfico

Ibiza se prepara para vivir una Nochevieja lo más tranquila posible, un objetivo que siempre complican el excesivo consumo de alcohol y el desenfreno general que habitualmente acompañan a la última, o primera, noche del año, según se mire.

En Ibiza ciudad, la Policía Nacional va a sumar a su despliegue habitual el importante refuerzo del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), que se desplegará por Vara de Rey y sus alrededores y trabajará en coordinación y comunicación constante con la Policía Local.

En cuanto a Santa Eulària, la Policía Local va a reforzar su turno ordinario con dos patrullas más de lo habitual y los agentes trabajarán en distintos puntos del municipio realizando tanto tareas de seguridad como controles de tráfico.

Por su parte, en Sant Antoni van a ampliar las patrullas policiales en horario nocturno extendido, para poner el foco en zonas de alta afluencia como el Passeig de ses Fonts y otros puntos clave del municipio.

En cuanto al Ayuntamiento de Sant Joan, no tiene previsto ningún dispositivo especial para esta Nochevieja, mientras que Sant Josep no ha contestado a las preguntas de este periódico.

Consejos para una Nochevieja segura

Por su parte, el cuerpo de bomberos tampoco ha previsto ningún refuerzo especial y funcionará bajo su esquema habitual de todas las noches: siete efectivos presentes en el Parque Insular y otros ocho efectivos localizados en todo momento para ser activados en caso de necesidad.

Desde la Dirección General de Emergencias recuerdan una serie de recomendaciones para evitar riesgos que incluyen no conducir si se ha consumido alcohol y optar por el transporte público o un conductor designado. También usar petardos y fuegos artificiales solo autorizados, siempre en exteriores y siguiendo las normas de seguridad, entre otras cosas.

Durante la pasada Nochebuena, Emergencias registró un total de siete incidencias en Ibiza. Las atenciones más habituales en estos días se producen por emergencias médicas, peleas y agresiones físicas.