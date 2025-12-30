Festivos
Fin de año en Ibiza: talleres, fiesta y cotillón para despedir el 2025
Ibiza concentra gran parte de las actividades, con un mercado navideño, actuaciones musicales y una gran fiesta de Fin de Año en Vara de Rey con campanadas y cotillón
Las campanadas volverán a marcar el final del año este miércoles 31 de diciembre en Ibiza y Formentera, en una jornada pensada para todos los públicos y repleta de espíritu navideño. Mercados iluminados, actividades familiares, música en directo y grandes fiestas nocturnas convertirán plazas y paseos en escenarios de celebración para que quienes aquellos que no opten por montar la fiesta en casa o asistir a una privada quieran dar la bienvenida al nuevo año.
Vila: mercados, música y gran fiesta final
La ciudad de Ibiza vivirá un Fin de Año intenso desde primera hora. El paseo de Vara de Rey será el punto de encuentro con su mercado de Navidad, abierto de 11 a 14 y de 17 a 21 horas, y desde las 12 hasta las 23 horas un mercado gastronómico que se prolongará hasta la noche, acompañado de música y ambiente festivo como el vermut a 45 RPM con Javi Box y amigos. Es decir, que quien quiera podrá comenzar a despedir el año a las once de la mañana y alcanzar 2026 sin salir de s'Alamera.
La mañana arranca con propuestas familiares como la Escuela artística de Navidad en Can Tomeu de 9 a 14 horas.
A las 11 horas se celebran en Vara de Rey las precampanadas familiares con animación y música a cargo de Kairós. La música continúa a las 13 horas con la actuación The Rose Mary Family. Por la tarde, a las 16 horas, el DJ Orbe ofrece la sesión 'Back to the Hits' en la plaza del Parque, hasta las 19 horas, mientras que a las 16.30 horas tiene lugar la tradicional carrera pujada a la Catedral, con salida desde Es Martell y llegada, evidentemente, a la plaza de la Catedral.
La gran cita llegará por la noche: a las 22.30 horas, el Paseo de Vara de Rey acoge la Gran Fiesta de Fin de Año, con campanadas, uvas, cotillón y actuaciones de Petit & Vázquez, Lugotti, diferentes grupos y performances, hasta las 3 de la madrugada.
Sant Antoni: fantasía, música y solidaridad
Sant Antoni propone actividades durante todo el día en el passeig de ses Fonts. De 11 a 19 horas se habilitan los espacios mágicos, y de 12 a 13.30 horas se podrá disfrutar del espectáculo Duendes de Navidad. A las 13 horas, el Mercat acoge el Fin de Año Conexión Tokio, con música a cargo de Melanie Penschow y DJ Vázquez, karaoke y sorpresas.
Por la tarde, a las 16 horas, se celebra el recibimiento al año nuevo con las campanadas de Tokio, con uvas y cotillón solidario (3 euros) a beneficio de Apfem, la asociación pro salud mental.
Además, las fiestas de Can Bonet y ses Païsses celebran a las 00.30 horas la Gran Fiesta de Año Nuevo, con música y diversión hasta las 3 horas.
Santa Eulària: diversión para pequeños y grandes
En Santa Eulària, el Mercado de Navidad abre de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20 horas en el Passeig de s’Alamera, con juegos y talleres infantiles de 10.30 a 13.30 horas.
Ya de madrugada, a partir de las 00.30 y hasta las 4.30 horas, el Teatro España acoge la Gran Fiesta de Nochevieja con DJ José Díaz, Groove Garage y performances de Acrobatik. A la misma hora, 00.30 horas, se celebra también la fiesta de Nochevieja con DJ Toni Torres en la sala polivalente y la carpa de es Puig d’en Valls.
Sant Josep: despedida anticipada
Sant Josep adelanta la despedida del año con unas campanadas al mediodía. A las 11 horas, la plaza de la iglesia de Sant Josep acoge esta peculiar avanzadilla del Año Nuevo con animación y música de The Rosemary Family, mientras que a la misma hora, en la carpa de Sant Jordi, se celebran campanadas con la música de Esta me la sé y un taller de deseos para el año nuevo. La tarde continúa a las 15 horas con música del DJ Toni Torres en las casetas de Sant Jordi.
Formentera y fiestas populares
En Formentera, la Plaza de la Constitución acoge durante el día el Mercado Navideño y el espacio infantil Mininadal. A las 12 horas se celebran las campanadas infantiles, con animación a cargo de Party Planet, se recomienda llevar bolsa de cotillón y uvas para vivir la experiencia al máximo. Ya de madrugada, a la 1, tendrá lugar la fiesta de Nochevieja en el mercado con DJ Sr. Cardona.
Una jornada para despedir el año entre luces, música y tradición, y dar la bienvenida al nuevo con el mejor ambiente navideño en las Pitiusas.
