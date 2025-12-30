Llama la atención
Que el nuevo juez del juzgado contra la violencia de género de Ibiza carezca de experiencia en este campo. Se trata del segundo juez y se hace cargo de la plaza de forma provisional. Lleva cuatro meses en el cargo. Según explica el juez que lleva 15 años impartiendo justicia sobre violencia machista, contar con este segundo juez era una urgencia, a pesar de que carece de experiencia.
Que dos de cada diez reclusos de la prisión de Ibiza estén cumpliendo penas por casos de violencia de género, prácticamente el mismo número de presos por delitos contra el patrimonio, según los datos detallados de la población del centro penitenciario, que acoge a 101 internos. Además, hay 14 por tráfico de seres humanos y 27, la cifra más elevada, por tráfico de drogas.
Que el presidente del Consell de Ibiza se esté replanteando la actividad de Fecoev (empresa pública que gestiona el Recinto Ferial y el Hipódromo de Sant Rafel) después de que un informe de intervención ponga reparos a la gestión de Fecoev como sociedad mercantil. En este sentido, señala que el 95% de la financiación de este ente proceda del propio Consell de Ibiza, una de las principales objeciones.
