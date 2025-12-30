Los libros más vendidos en Ibiza en 2025

Las librerías de Ibiza coinciden en unos cuantos títulos a la hora de hacer un ranking de las obras que han tenido más tirón en 2025. En el apartado de ficción, sin duda, la novela que se lleva la palma es un auténtico fenómeno editorial en toda España. Estamos hablando de ‘La península de las casas vacías’ (Siruela), de David Uclés, que ha conquistado al público lector con una historia que combina Guerra Civil y realismo mágico. «Es un libro recomendado por el sector librero que se publicó en 2024 y que ha ido de menos a más gracias a los elogios de la crítica y al boca a boca», explica Pablo Sanz, encargado de Hipérbole.

En este establecimiento de Vila en los últimos doce meses se han vendido como churros las obras de Freida McFadden, el pseudónimo de una médica estadounidense que tiene millones de lectores en todo el mundo y traducciones a más de 40 idiomas a raíz del éxito de su thriller psicológico ‘La asistenta’ (Suma), que cuenta con una adaptación cinematográfica dirigida por Paul Feig y protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried que se estrena esta semana en los cines españoles.

Desde su publicación el pasado 3 de diciembre, el libro de memorias del rey emérito Juan Carlos I, ‘Reconciliación’, figura también entre los más demandados en Hipérbole.

La literatura norteamericana está de moda Aparte de la literatura japonesa, en la librería Sa Cultural, en Vila, este año es tendencia la literatura norteamericana, según señala Pedro González. El librero cita a editoriales como Dirty Works, Sajalín o Editorial Alpha Decay que han sido claves en la revitalización y popularización del realismo sucio. Destaca entre varios títulos el de ‘Stoner’ (Baile De Sol), una novela publicada por el escritor estadounidense John Williams en 1965 .

En el top 3 de Sa Cultural, aparte de ‘La península de las casas vacías’ y de ‘Comerás flores’, la ópera prima de Lucía Solla Sobral, está la trilogía ‘Andalucía negra’ (Temas de Hoy), de Custodio Pérez. Este escritor agricultor granadino se convirtió en número uno en ventas en Amazon España durante varias semanas tras aparecer en ‘La Revuelta’ de David Broncano el pasado octubre. «Lo de Custodio está siendo una cosa tremenda, su libro lo he tenido que reponer tres veces», asegura Pedro González. El librero de Sa Cultural cita otra obra que, a base de recomendarla, se ha convertido también en bestseller, ‘Todo está perdonado’ (Tusquets), de Rafael Reig, un retrato realista e irónico de los años de la Transición que vio la luz por primera vez en 2011.

Clásicos que vuelven

Una de las obras cumbres de la literatura occidental que «está tirando mucho desde hace dos semanas» en esta librería de Vila es la epopeya ‘La Odisea’, atribuida al poeta griego Homero. El fenómeno se explica, como apunta González, porque acaba de salir el tráiler de la adaptación cinematográfica homónima que ha escrito, producido y dirigido Christopher Nolan y que se estrenará en 2026.

Otro título clásico que siempre es tendencia en época navideña, apunta el librero de Sa Cultural, es ‘El principito’, la obra más famosa del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. También tienen mucho éxito los libros ilustrados que cada año publica Edelvives con autores como Benjamin Lacombe y Rébecca Dautremer, verdaderas joyas para los coleccionistas.

Los libros con gatos en la portada este año tienen mucho tirón. / Toni Escobar

Tendencias curiosas Este año están de moda los libros con felinos en la portada y la literatura japonesa en cuyo título aparecen referencias a espacios acogedores, ejemplos de ello los citan en la librería Hipérbole: ‘Te receto un gato’ (Planeta) de Syou Ishida; ‘La librera de Tokio’ (Urano), de Nanako Hanada; y ‘La maravillosa tienda de Seúl’ (Maeva Ediciones),de Baek Seungyeon. Por su parte, Vicent Marí, de Llibreria Mediterrània, constata que siguen tirando mucho los libros de crecimiento personal.

Ensayo

En la sección de ensayos, González destaca dos publicaciones. La primera es ‘La sociedad del cansancio’ (Herder), una de las obras más emblemáticas del filósofo y ensayista Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2025.

Otra obra muy solicitada en Sa Cultural es ‘Anatomía de un instante’ (Random House), de Javier Cercas, que analiza el golpe de estado del 23F de 1981 en España. La obra, que ya tiene años, se publicó por primera vez en 2009, ha recobrado actualidad gracias a la serie homónima de Movistar+ dirigida por Alberto Rodríguez. «Se está vendiendo más incluso que su último trabajo, publicado el pasado mes de abril, ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, centrado en la figura del Papa Francisco», asegura González.

Pablo Sanz añade un tercer ensayo, ‘El puente donde habitan las mariposas’ (Siruela), de la neurocientífica, investigadora y divulgadora Nazareth Castellanos, que recoge diferentes técnicas de respiración para reforzar determinadas zonas del cerebro que ayudan a preservar la salud mental.

Literatura local

Entre los autores de Ibiza con más éxito este año figura Toni Montserrat con ‘Puerto oscuro’ (Plaza & Janés), la tercera entrega de su saga balear. Este thriller de época ambientado en Menorca también lo nombra el responsable de la Llibreria Mediterrània, Vicent Marí, como uno de los títulos en castellano más vendidos en su negocio. En el caso de Sa Cultural, González resalta la acogida que está teniendo ‘Quiero charlar un rato contigo’ (Balàfia Postals), la última publicación del periodista de Diario de Ibiza e investigador José Miguel L. Romero, basada en la correspondencia que mantuvieron entre 1923 y 1930 el capitán de Infantería Rafael García Ledesma, destinado a Marruecos, y su esposa Josefa Sorá Boned, en Ibiza.

Dentro de la literatura local en catalán, Vicent Marí señala como una de las publicaciones más solicitadas en Llibreria Mediterrània ‘Hòmens de la sal. Històries de vida de saliners, sal i salines’ (Miquel Costa Editor), de Esperança Marí i Mayans. Respecto a la narrativa catalana, cita la excelente acogida de ‘Somiàvem una illa’ (Univers), de Roc Casagran, Premi Sant Jordi.

Literatura infantil y juvenil

Que la lectura es un hábito que, a pesar de las pantallas, sigue estando en boga entre la población infantil y juvenil, especialmente entre niñas y jovencitas, es una realidad que constatan todos los libreros consultados. Uno de los nombres con más tirón entre los pequeños es el de Míriam Tirado, autora del éxito de ventas ‘El hilo invisible’. Su serie literaria ‘Me llamo Goa’, en la que se adentra en el mundo adolescente, está funcionando muy bien en Hipérbole. De esta autora, la responsable de Barco de Papel, Sandra Muñiz, cita, además, ‘La fiesTETA’ y ‘Tengo un volcán’.

Es esta librería, especializada sobre todo en literatura para niños, la librera y profesora de psicopedagogía resalta otras colecciones como la de ‘Policán’(SM), de Dav Pilkey, y ‘Magic Animals’ (Destino), de Susanna Isern.

En Hipérbole, los lectores adolescentes demandan mucho la saga de romance deportivo ‘Los chicos de Tommen’ (Boys of Tommen) de Chloe Walsh, y, entre los pequeños, sigue siendo un éxito seguro cualquiera de los títulos de ‘El diario de Greg’ (RBA), de Jeff Kinney.

En Sa Cultural, la juventud le ha echado el ojo este año a la trilogía de ‘Los habitantes del aire’, de Holly Black, reeditada por Hidra «con los cantos decorados, algo que está muy de moda últimamente». Dentro de la nutrida sección de manga de la librería, González resalta la buena marcha de la colección ‘Maximum Berserk’ (Panini), de Kentaro Miura.

Por otra parte, la saga de ‘La ovejita que vino a cenar’ (Beascoa), de Steve Smallman y la ilustradora Joëlle Dreidemy, es de las más solicitadas para los más pequeños en Sa Cultural. En el caso de la Llibreria Mediterrània, el grupo musical El Pot Petit triunfa con los libros basados en sus canciones, como ‘El Drac Rac’.

Balance de 2025 Las librerías de Ibiza hacen un balance positivo de este año, en el que el volumen de ventas apenas ha variado con respecto a 2024. En Llibreria Mediterrània, Vicent Marí señala que «las ventas se han estancado» y que 2025 no ha sido tan exitoso como los años de pandemia y postpandemia. Por su parte, Pablo Sanz, de Hipérbole, apunta lo difícil que es conjugar las apuestas propias con los títulos comerciales, ante el ritmo cada vez más acelerado de producción de las editoriales.

Recomendaciones

Si tienen pensado regalar libros para Reyes, ahí van algunas sugerencias de los libreros locales. Para primeros lectores, Sandra Muñiz recomienda un álbum ilustrado, ‘¿A qué sabe la luna?’ (Kalandraka), de Michael Grejniec.

Sandra Muñiz, de Barco de Papel, con el álbum ilustrado ‘¿A qué sabe la luna?’, de Michael Grejniec. / Toni Escobar

Pablo Sanz apuesta por ‘Lo sabes aunque no te lo he dicho’ (Astiberri), de Candela Sierra , Premio Nacional del Cómic 2025.

Pedro González propone una novela que le apasiona y lleva aconsejando hace tiempo ,‘El enamorado de la Osa Mayor’ (Acantilado), de Sergiusz Piasecki.

Vicent Marí se decanta por la poesía y recomienda vivamente el poemario ‘Ideari’ (Stonberg), de Andreu Vila Pascual, que el autor presentó el pasado 10 de diciembre en Sa Nostra Sala.