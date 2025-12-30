Los ladrones de la autocaravana: llegaron a Ibiza y robaron 60.000 euros de un furgón blindado

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo de delincuencia itinerante al que atribuye hasta 25 delitos contra el patrimonio en distintos puntos de España, entre ellos un hurto cometido en Ibiza en el que, según la investigación, sustrajeron 60.000 euros en efectivo de un furgón blindado. Los cuatro integrantes del grupo han sido detenidos y han ingresado en prisión, según han informado desde la Policía Nacional.

Los arrestados, que residían en Niza (Francia), se desplazaban por el territorio nacional a bordo de una autocaravana para, presuntamente, cometer robos y hurtos en zonas turísticas y de alto poder adquisitivo. La investigación les relaciona con hechos registrados en localidades de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid, en los que se habrían hecho con un botín cercano a los 200.000 euros.

Autocaravana, vigilancias previas y objetivos de alto valor

Según detalla la Policía, el grupo estaba especializado en dos tipos de delitos: por un lado, robos con fuerza y hurtos de cajas fuertes y, por otro, robos con fuerza en el interior de vehículos. Actuaban de forma coordinada y vigilaban y seguían a sus víctimas antes de ejecutar los golpes.

Su objetivo era la sustracción de dinero, joyas y dispositivos electrónicos para su posterior introducción en el mercado negro. Además, todos los integrantes disponían de múltiples identidades y documentaciones falsas, hasta el punto de que uno de ellos contaba con 24 diferentes, según el comunicado de la Policía.

60.000 euros en Ibiza

La investigación se inició el pasado mes de septiembre, tras el robo de una caja fuerte en un centro comercial de Elche, donde sustrajeron 8.800 euros en efectivo. A partir de ahí, los agentes identificaron a los presuntos autores y pudieron vincularlos con otros hechos, entre ellos el hurto de 60.000 euros en Ibiza.

Finalmente, los investigadores detectaron el desplazamiento del grupo desde Niza hasta la Costa del Sol, ante la posibilidad de que fueran a cometer nuevos delitos. Los cuatro integrantes fueron localizados y detenidos en Benalmádena (Málaga), donde se registró la autocaravana.

En el interior del vehículo, la Policía localizó diferentes “caletas” en las que ocultaban efectos procedentes de los ilícitos. En total, se les intervinieron 24.000 euros en efectivo, 1.000 euros en moneda extranjera y una moneda de oro de 100 francos, además de numerosos dispositivos electrónicos de gran valor y diversas joyas.

La Policía Nacional da por esclarecidos 25 hechos delictivos en el marco de esta operación y confirma que los cuatro detenidos han ingresado en prisión.