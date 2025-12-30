Ibiza impulsa la movilidad sostenible con 106 ayudas para bicicletas y vehículos eléctricos

El Consell de Ibiza ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas para la adquisición y electrificación de bicicletas y vehículos eléctricos de movilidad personal correspondientes al año 2025. En total, se han concedido 106 ayudas por un importe global de 33.066,91 euros.

De las ayudas otorgadas, 78 corresponden a la modalidad A, destinada a personas que han adquirido bicicletas o vehículos de movilidad personal dentro de los plazos establecidos en la convocatoria de este año. Por su parte, 28 ayudas se han concedido en la modalidad B, dirigida a quienes presentaron solicitud en la convocatoria de 2024 y que, a pesar de cumplir los requisitos, quedaron fuera en aquel momento debido al agotamiento del crédito disponible. Con esta modalidad, el Consell busca garantizar que todas las personas interesadas puedan acceder a la ayuda, ofreciendo una segunda oportunidad a los solicitantes no atendidos anteriormente.

La convocatoria, inicialmente dotada con un presupuesto máximo de 50.000 euros, se enmarca dentro del Plan de fomento del uso de la bicicleta impulsado por el Consell de Ibiza. Su objetivo es promover una movilidad más sostenible, reducir el uso del vehículo privado y fomentar alternativas de desplazamiento más saludables y respetuosas con el medio ambiente. Estas ayudas han permitido subvencionar la compra de bicicletas eléctricas y convencionales, equipos de electrificación de bicicletas y vehículos eléctricos de movilidad personal, facilitando así un cambio en los hábitos de movilidad de la ciudadanía. Entre 2024 y 2025, las subvenciones concedidas en estos conceptos superan los 83 mil euros.

El conseller Mariano Juan ha señalado que “estas ayudas forman parte de un plan global de movilidad de nuestra isla, que incluye medidas como la construcción de nuevos carriles bici, las mejoras en el servicio de autobús —que este año ha alcanzado un récord de más de 7 millones de desplazamientos—, la entrada en funcionamiento de la nueva concesión del transporte y la ley de regulación de entrada de vehículos, que este verano ha supuesto la reducción de 32 mil coches en la isla. Todo ello busca fomentar una movilidad más sostenible y ofrecer alternativas al uso del vehículo privado”.