Ibiza y Formentera vuelven a batir récords de migrantes y ya llegan más pateras a Baleares que cayucos a Canarias

Ibiza y Formentera han vuelto a batir en 2025 sus récords anuales de llegadas de migrantes y pateras procedentes de la ruta argelina, aunque el crecimiento ha sido más leve que el registrado en la isla de Mallorca, donde estos números se han vuelto a disparar. De acuerdo a los datos oficiales facilitados por la Delegación de Gobierno, este año han llegado un total de 194 pateras y 3.217 migrantes a las Pitiusas, superando las plusmarcas de 2024, cuando se registraron 189 pateras y 3.016 migrantes. La subida global es de cinco embarcaciones y 201 personas.

De nuevo, Formentera es la isla que absorbe la mayor parte del fenómeno migratorio, al recibir al 86% de las pateras que llegan a las islas pitiusas debido a su emplazamiento geográfico más al sur y, por lo tanto, más cercano a la costa africana.

Curiosamente, la cifra de pateras en la isla es idéntica a la del año pasado, 167, aunque sube un 4,5% el número de migrantes, pasando de 2.670 a 2.791. Entre 2023 y 2024, este porcentaje de crecimiento se disparó un 446%, lo que viene a confirmar que la migración ha estabilizado sus cifras tras la explosión de la actividad de hace un año.

Subida del 23% en Ibiza

En cuanto a Ibiza, la migración a lo largo del presente año ha crecido un 23% tanto en el número de pateras, que ha subido de 22 a 27, como en el de migrantes, pasando de 346 a 426.

En el ámbito balear, el fenómeno ha crecido un 24%, con la llegada de global de 7.279 personas y 397 patera frente a las 5.846 personas y 347 pateras de 2024. El motivo principal es el subidón del 43% en Mallorca, hasta cuyas costas han llegado 202 pateras y 4.051 migrantes.

Respecto al origen de todas esas personas que se juegan la vida tratando de llegar al archipiélago balear, se reparte de forma casi equitativa entre subsaharianos (49,77%) y magrebíes (48,58%). Completan el crisol un puñado de asiáticos (0,37%) que también lograron completar con éxito su larguísima travesía, en algunos casos desde Bangladés, un país situado a 8.000 kilómetros de distancia.

El crecimiento de la ruta argelina es diametralmente opuesto al enorme descenso que ha experimentado la ruta migratoria hacia Canarias, que aún así continúa siendo la más importante de las que parten con destino a España.

Más pateras a Baleares que cayucos a Canarias

El descenso interanual en la migración irregular hacia el archipiélago canario alcanza el 60%: entre el 1 de enero y el 15 de diciembre llegaron de 2024 llegaron 43.737 migrantes y 643 embarcaciones por esta vía, mientras que en el mismo periodo de este año lo han hecho 17.555 personas y 259 embarcaciones.

Es decir, ya llegan más pateras a Baleares que cayucos a Canarias, si bien la enorme diferencia de tamaño entre las embarcaciones, en las que viajan de media 18 y 68 migrantes, respectivamente, explica que Canarias siga siendo el principal destino migratorio por número de personas llegadas.

El informe ‘Monitoreo Derecho a la Vida 2025’, elaborado por la organización Caminando Fronteras, explica que el "retroceso significativo" de la ruta canaria ha coincidido con "la puesta en marcha de nuevos mecanismos de control migratorio en Mauritania".

"El descenso registrado en la ruta atlántica no implica un desplazamiento de esas personas hacia la ruta del Mediterráneo occidental. Se trata de circuitos migratorios completamente distintos, con perfiles, trayectorias y lógicas de movilidad que no son intercambiables y por lo tanto, no puede interpretarse como una sustitución de una ruta por otra", asegura el informe.

Y a nivel nacional, la inmigración irregular hacia España, ya sea por vía marítima o terrestre, ha descendido un 40% en el último año, pasando de 60.311 a 35.935 personas, según los datos publicado por el Ministerio de lnterior. Uno de cada cinco llegó a Baleares.