Fallece un motorista en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza

Un motorista ha fallecido esta tarde en un accidente de tráfico en el primer cinturón de ronda, según ha confirmado el Ayuntamiento de Ibiza. El suceso se ha producido cuando el motorista, a última hora de esta tarde, circulaba en dirección a Ibiza.

Según informan desde el Consistorio, los primeros indicios hacen pensar que el hombre se ha caído solo, sin la intervención de otro vehículo, mientras circulaba. Como consecuencia de la caída se ha golpeado fuertemente en la cabeza, lo que habría provocado su fallecimiento. Los hechos se han producido en la avenida de Sant Joan, en el carril en dirección a Vila, a la altura del Eroski, alrededor de las seis de esta tarde, según han explicado testigos presenciales del accidente.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado varios efectivos de la Policía Local de Ibiza, así como equipos de emergencia del SAMU 061 y una ambulancia de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Los sanitarios han intentado salvar a la vícitima, pero no ha sido posible, según detallan desde el Ayuntamiento. Salud, por el momento, no ha ofrecido información, a pesar de que este diario se la ha solicitado.

Numerosas personas se encontraban en el lugar del suceso, ya que estaban haciendo sus compras para Nochevieja, por lo que la noticia del accidente se ha difundido con gran rapidez. Por el momento se desconocen la edad y la nacionalidad del fallecido. La grúa municipal se ha encargado de retirar la moto de la vía.

Décima víctima mortal en las carreteras de Ibiza

Con este fallecimiento en el penúltimo día del año ya son diez las personas que han perdido la vida en las carreteras de Ibiza este año. Decenas, además, resultaron heridas en accidentes, algunos de ellos con conductores borrachos o drogados implicados. La mitad de los fallecidos este año en accidentes de tráfico en la isla de Ibiza, un total de cinco, han sido motoristas. Tres de ellos perdieron la vida en apenas diez horas en agosto en un mismo punto, el entorno de Can Marçà, todos ellos en colisiones con coches que invadieron su carril. Este mismo mes, hace apenas dos semanas, un hombre de 46 años falleció horas después de una caída accidental mientras circulaba en moto por la carretera que une el aeropuerto con Sant Josep.

