'Emergencias con corazón', el calendario solidario del 061 de Ibiza

"Lo que dan de sí las guardias", bromea Vicente Nadal, técnico de emergencias sanitarias del SAMU 061, junto a sus compañeros mientras hojean un ejemplar del calendario 'Emergencias con corazón', una iniciativa solidaria que celebran este año por primera vez con el fin de ayudar a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif).

La idea de este proyecto nació, precisamente, de una de las guardias que realizaba junto a su compañera Mónica Álvarez, enfermera, y el médico Ángel Crespo. "De esa guardia nació también el nombre que ahora lleva el calendario, 'Emergencias con corazón', no lo hemos cambiado", cuenta Nadal. "Es un título muy bonito", añade Crespo. "Queríamos aportar nuestro granito de arena como colectivo y en esa jornada comenzamos a barajar la idea de realizar este proyecto", explica Nadal, quien cuenta que "no hay mejor nombre para un proyecto hecho por profesionales del SAMU, que trabajamos en emergencias, para ayudar a quienes sufren patologías como las que tratamos en nuestro día a día".

Esta famosa guardia que inspiró a los tres profesionales a lanzar este proyecto solidario fue el pasado mes de septiembre, e inmediatamente se pusieron manos a la obra. Desde ese mismo mes, comenzaron a trabajar en el desarrollo del calendario solidario. "Hemos tenido momentos más complicados, pero desde la gerencia del 061 nos han dado todas las facilidades, tanto con temas burocráticos como para poder utilizar las ambulancias en las sesiones de fotos y para que los compañeros que quisieran pudieran aparecer. Gracias a ellos ha sido más fácil", explica Nadal.

Ángel Crespo, Vicente Nadal y Mónica Álvarez, en la presentación del calendario solidario / Toni Escobar

Hasta 4.500 euros para Aemif

El calendario solidario muestra a los profesionales del 061, médicos, enfermeros y técnicos, tanto de unidades terrestres como aéreas, en su trabajo del día a día. Las imágenes, realizadas de manera altruista por el fotógrafo Marcelo Sastre, muestra a los profesionales del SAMU en distintos espacios naturales y culturales de las Pitiusas, así como en las bases de las unidades asistencias, recreando situaciones reales de emergencia o posando con las nuevas ambulancias incorporadas recientemente.

"Se nos puede ver desde ayudando en casos de una parada cardiorrespiratoria hasta en rescates y evacuaciones por alguna caída en acantilados", aclara el técnico de emergencias. El precio de venta son 10 euros, con los que esperan cubrir los gastos de la impresión de los 600 ejemplares que se han realizado y recaudar entre 4.000 y 4.500 euros que se destinarán íntegramente a la asociación. Por el momento, se puede adquirir en las oficinas de la propia asociación Aemif, aunque trabajan para que esté disponible también en otros puntos de venta. "Nos gustaría que estuviera disponible en locales tanto de Ibiza como de Sant Antoni, Santa Eulària y cualquier otro lugar de la isla", explica Nadal, quien lanza un mensaje para aquellos que tengan locales y quieran colaborar. "El que tenga un negocio y quiera colaborar, que contacte directamente con Aemif y entre ellos y nosotros nos coordinaremos para que puedan tener calendarios a la venta

El presidente de Aemif, César Castelló, hojea el calendario / Toni Escobar

Visibilidad

César Castelló, presidente de Aemif, se muestra muy satisfecho con la creación de este calendario solidario, que considera que será un impulso para la asociación, especialmente en cuanto a visibilidad. "Ya no es solo por motivos económicos, que también nos vendrá muy bien. Para nosotros esta colaboración con el SAMU es muy importante y estamos muy agradecidos por la visibilidad que nos da", declara Castelló. El presidente de la asociación recalca la importancia de esta visibilidad: "Hay gente, con esclerosis o cualquier otra patología que nosotros atendemos, que seguramente aún no nos conozca y apareciendo en este calendario podemos llegar más a ellos", explica.

La asociación, además de tratar a pacientes con esclerosis múltiple, atiende a usuarios que se recuperan de cualquier patología neurológica, como un ictus, uno de los casos "más habituales", cuenta Castelló, así como enfermedades como el parkinson. Los usuarios de Aemif aparecen en uno de los meses del calendario solidario, además de lucir su logo en todos los meses. "Que cada casa tenga un calendario en el que se nos ve para nosotros es muy importante para que sepan que existimos", concluye el presidente de la asociación.