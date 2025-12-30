Declaradas de interés estratégico las mejoras climáticas en tres centros educativos de Ibiza y Formentera

El Consell de Govern ha declarado como proyectos de especial interés estratégico autonómico de las actuaciones para la mejora de la adecuación climática de 12 centros educativos, entre ellos tres de las Pitiusas: el IES Santa Maria (Ibiza), el IES Marc Ferrer (Formentera) y el CEIP Can Coix (Sant Antoni).

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa después del Consell de Govern, la medida se enmarca en el Plan de Climatización impulsado por la conselleria de Educación y Universidades.

Los 12 centros incluidos en esta declaración forman parte del primer estudio del Plan de Climatización, elaborado por la Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears (Fueib), que analizó el estado de 19 centros educativos e identificó las necesidades prioritarias en materia de confort térmico y eficiencia energética.

Intervenciones

En concreto, las actuaciones previstas incluyen la mejora de la envolvente de los edificios, intervenciones sobre fachadas y cubiertas y la sustitución de carpinterías exteriores para garantizar un mejor aislamiento térmico. Estos centros son, además de los pitiusos, el IES Puig de sa Font (Son Servera), IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó), IES Josep Maria Llompart (Palma), IES Can Peu Blanc (Sa Pobla), IES Nou Llevant (Palma), CEIP Molí d'en Xema (Manacor), CEIP Mestre Duran (Alaior), CEIP Gabriel Comas i Ribas (Esporles) y CEE Son Ferriol (Palma).

El resto de centros analizados en el Plan de Climatización serán objeto de actuaciones en el marco de los proyectos de ampliación o reforma que el Govern tiene previstos o ya en ejecución en el marco del Plan de Infraestructuras Educativas y de la iniciativa ‘Islas en Transformación’.

Por otro lado, el Consell de Govern ha aprobado declarar proyecto de especial interés estratégico autonómico (PEIE) la reforma integral del CEIP Mestre Guillem Galmés, en Sant Llorenç des Cardassar.

Según el Govern, este centro educativo presenta necesidades de refuerzo estructural, especialmente en el forjado de la primera planta y en los arcos de medio punto de la planta baja.

Además, se requieren actuaciones de seguridad contra incendios, habitabilidad, funcionalidad y eficiencia energética para adecuarlo al Código Técnico de la Edificación.

El proyecto contempla también la dotación de un sistema de climatización y un sistema de renovación de aire para las aulas. El coste total de esta actuación ascenderá a 2,1 millones de euros.