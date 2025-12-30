El Consell de Ibiza concierta 20 plazas para niños tutelados de hasta once años

El Consell Executiu del Consell de Ibiza ha aprobado la concertación del servicio de acogimiento residencial para niños de 0 a 11 años en situación de guarda o tutela, con un total de 20 plazas distribuidas en dos conciertos con entidades especializadas del tercer sector social. Según han informado desde la institución insular, se trata de plazas que ya se cubrían con contratos y subvenciones. El acuerdo tiene una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga, y supone una inversión total de 2.658.616,20 euros.

La concertación se formaliza en dos lotes: uno de 12 plazas del servicio de acogimiento residencial con la Congregación Terciàries Trinitàries Casa de Santa Eulàlia, por un importe de 888.633,60 euros y otro de 8 plazas con la Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial, por un importe de 1.769.982,60 euros.

Según ha explicado el Consell, las plazas concertadas se organizan por franjas de edad para que cada menor sea atendido en un recurso adaptado a su etapa evolutiva. El centro gestionado por la Congregación Terciàries Trinitàries se orienta principalmente a la primera infancia, con una atención centrada en el cuidado, la estabilidad y el acompañamiento propio de las edades más tempranas. Por su parte, el recurso de Fundació Diagrama acoge a niños de más edad dentro de la franja de 0 a 11 años, con un modelo residencial adaptado a las necesidades educativas y de desarrollo de esta etapa.

Servicio estable y planificado

El acuerdo permite sustituir el modelo anterior, basado en soluciones provisionales o en recursos no concertados, por un servicio estable y planificado, con plazas garantizadas y diseñado específicamente para menores de corta edad, destaca el Consell, que detalla que la concertación asegura equipos educativos fijos, entornos residenciales adaptados a niños muy pequeños y una atención continuada, con proyectos educativos individualizados y la posibilidad de incorporar complementos de apoyo cuando las necesidades lo requieran.

Este nuevo modelo, añade la institución, también mejora la capacidad de planificación del Consell al garantizar la disponibilidad de plazas autorizadas, evitar situaciones de emergencia sin recursos adecuados y reforzar la coordinación con los servicios educativos, sanitarios y sociales. La diferencia entre los dos lotes responde a la tipología y capacidad de los recursos residenciales, adaptando el número de plazas y el servicio a las características de cada centro.

Desde el departamento de Bienestar Social, Familia e Igualdad destacan que “esta concertación nos permite mejorar de manera clara la atención a los menores más pequeños que están bajo la protección del Consell, con recursos estables, especializados y pensados específicamente para su edad”. Además, subrayan: “Hablamos de niños y niñas muy vulnerables, y este acuerdo nos da herramientas para garantizarles una atención más segura, continuada y de más calidad que la que teníamos hasta ahora”.