El Consell de Ibiza completa el pago de becas a estudiantes antes de fin de año

El Consell de Ibiza ha realizado el pago de las ayudas a estudiantes correspondientes al curso 2024-2025, con un total de 1.475 becas concedidas y un importe global superior al millón de euros. La cifra incluye tanto las ayudas propias del Consell como las ayudas de desplazamiento financiadas por la Comunidad Autónoma de las Baleares. El pago se ha completado antes de cerrar el año, tras reforzar los procesos administrativos para atender una demanda cada vez mayor.

En cuanto a las ayudas propias del Consell, correspondientes a la Línea 1, se han abonado 699.997 euros, destinados a estudios oficiales de grado, máster, enseñanzas artísticas superiores y ciclos formativos, tanto cursados dentro como fuera de la isla. En total, esta línea ha supuesto el pago de 967 ayudas.

A estas se suman las ayudas de la Línea 2, financiadas por la Comunidad Autónoma y tramitadas por el Consell, dirigidas a compensar los gastos de desplazamiento de los estudiantes que cursan estudios universitarios fuera de Ibiza. En este caso, se han concedido 508 ayudas por un total de 356.087,68 euros.

Sara Ramon, consellera ejecutiva de Cultura, Educación y Patrimonio, destacó que “se ha hecho un esfuerzo importante para reforzar la gestión y poder abonar todas las ayudas antes de finalizar el año, pese al aumento constante de solicitudes”. La consellera subrayó que “este incremento de la demanda confirma la importancia de estas ayudas para las familias y los estudiantes de Ibiza, especialmente en un contexto de insularidad que encarece el acceso a la educación superior”.

El Consell prevé aumentar de manera significativa su aportación propia a estas ayudas, de modo que el próximo año el presupuesto destinado a apoyar estudios superiores alcanzará el millón de euros, reafirmando así su compromiso con la educación y la igualdad de oportunidades de los jóvenes de la isla.