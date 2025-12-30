Autorizada la contratación de los estudios de la nueva desaladora de Ibiza

El Consell de Govern ha autorizado este martes a la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) a aprobar el expediente de gasto correspondiente a la contratación del servicio para llevar a cabo el estudio preliminar, la redacción de los proyectos y la tramitación de las obras de construcción de tres nuevas desaladoras de agua de mar (IDAM) en Balears, entre ellas la de la isla de Ibiza.

La contratación se estructura en tres lotes, correspondientes a una nueva IDAM en el levante de Mallorca, otra en el levante de Menorca y una tercera en el suroeste de Ibiza. El presupuesto máximo de licitación asciende a 2.900.000 euros sin IVA (3.509.000 euros con IVA incluido), con un importe máximo de licitación por lote de 966.670 euros cada una. El valor estimado del expediente del servicio es de 3.480.000 euros, al incorporar la previsión de posibles modificaciones.

Contratación

Mediante esta modalidad, las tres plantas podrán contratarse de forma individual, permitiendo la continuidad de la siguiente etapa de contratación de las obras de aquellas que pudiesen tener finalizada su autorización aunque alguna se encuentre aún en autorización.

La actuación, financiada con el Impuesto de Turismo Sostenible, se enmarca en la prioridad estratégica de equilibrar el abastecimiento de agua y la recuperación de los acuíferos en las zonas más críticas de las Illes Balears, que ya actualmente sufren problemas de abastecimiento en cantidad o calidad. En este sentido, los estudios permitirán evaluar soluciones para reforzar el suministro en áreas con dificultades de disponibilidad y de calidad del recurso, así como definir, con rigor técnico, las alternativas más adecuadas para cada isla en función de sus necesidades y recursos disponibles.

El servicio incluirá estudios técnicos y ambientales y la documentación necesaria para avanzar en la planificación y tramitación de estas infraestructuras. El objetivo es disponer de proyectos sólidos y tramitables que permitan garantizar un abastecimiento en condiciones óptimas de cantidad y calidad, incorporar criterios de eficiencia y eficacia energética y reducir la presión sobre las masas de agua subterránea, especialmente allí donde la sobreexplotación y la intrusión salina suponen un riesgo para el abastecimiento humano.

Escenarios de escasez

Desde el punto de vista del servicio público, estas actuaciones buscan incrementar la resiliencia del sistema ante escenarios de escasez y variabilidad, reforzando el uso de recursos no convencionales allí donde resulta más necesario. Desde el punto de vista medioambiental, la planificación asociada a estas nuevas instalaciones contribuye a la recuperación de acuíferos y masas de agua sobreexplotadas, avanzando hacia un equilibrio entre extracciones y recarga que permita mejorar tanto la calidad como la disponibilidad del recurso y mejore la capacidad de respuesta frente a paradas por mantenimiento o avería allí donde las plantas están trabajando ya al límite de sus posibilidades.

Con esta autorización del Consell de Govern, la Abaqua dispone de crédito adecuado y suficiente para licitar estas actuaciones, con financiación plurianual, cuyo expediente cuenta ya con el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y Financiación de la conselleria de Economía, Hacienda e Innovación para su tramitación. Con este acto, el Govern impulsa un paso previo imprescindible para definir y tramitar infraestructuras estratégicas que refuercen la seguridad hídrica de Balears.