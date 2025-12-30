El arte solidario se cuela en el mercado de Navidad de Ibiza

El arte del colectivo Art amb B se cuela en el mercado de Navidad de Ibiza, en el Passeig de Vara de Rey. La asociación de amigos del arte contemporáneo de las Islas Baleares monta un puesto este lunes y martes con el fin de recaudar fondos para Proyecto Hombre y la Fundación Vicente Ferrer.

Las artistas Matilde Hernández y Josefina Torres atienden el puesto en la mañana del martes. Muestran las obras a la venta, de artistas de Art amb B como Ángel Zabala, Aphon, Pat Boned, Marga Guasch, Diana Bustamante, Carmen Liberal, Marga Juan, Ximo Canet, Pep Guerrero o María Carbonero entre otros. Muchas de ellas son serigrafías, aunque también se pueden encontrar obras realizadas con acrílico, como algunas de la propia Josefina Torres. "Están inspiradas en el arte japonés", explica la artista mientras muestra una de sus creaciones. "Se basa en el kintsugi, que es el arte japonés que repara las piezas de cerámica que se han roto y las unen quedando marcadas las líneas en las que se han vuelto a fijar las piezas", cuenta Torres. "Es una versión, o al menos una interpretación mía, basada en eso", añade.

Matilde Hernández charla con dos personas interesadas en las obras / Toni Escobar

"Llevamos realizando esta iniciativa solidaria desde el año 2012", explica Torres, quien afirma contar con algunos clientes habituales. "Hay mucha gente curiosa que se para a ver los cuadros, pero tenemos también a bastantes que son fieles y vienen cada año a comprar una obra", explica Torres, quien destaca los "bajos precios" de muchas de estas piezas para hacerlas accesibles a todos los públicos. "Tenemos desde estas cajas de cerillas, que tienen dibujos de un artista, y obras por diez, quince o veinte euros, hasta cuadros por 80 euros", cuenta Torres. "Las serigrafías, además, aunque sean serigrafías son únicas, porque estos toques de color los ha ido añadiendo a mano una por una el artista y no hay dos iguales", cuenta Torres.

Entre las obras expuestas, también hay pequeñas figuras de pájaros y hormigas. "Estas son sin decorar, pero hicimos una exposición itinerante que también pasó por Ibiza en la que varios artistas fuimos decorando estas hormigas y pájaros", cuenta Torres.

Un par de serigrafías de artistas de Art amb B / Toni Escobar

Escuelas en la India

Los fondos recaudados por esta iniciativa irán destinados a Proyecto Hombre y a la Fundación Vicente Ferrer, con la que trabajarán en la construcción de una nueva escuela. "Desde que comenzamos colaborando con la Fundación se han hecho ya ocho escuelas allí", prosigue Hernández, quien también explica que en otras ocasiones se han realizado proyectos, también en la India, destinados a ayudar a mujeres, personas con VIH o animales maltratados. "Hemos estado en otras ocasiones en la India con la Fundación y allí hemos pintado lo que nos pedían", añade.

Ambas viajarán a la India con la Fundación Vicente Ferrer a comienzos de 2026, pero antes se desplazarán hasta Kenia con otra asociación en otro proyecto solidario. "Nos vamos en febrero, somos 20 dentistas y 20 artistas que vamos a una pequeña aldea de Kenia", explica Hernández. "Antonio Torres Martorell, que es el comisario de Art amb B, anima mucho a los artistas a que participemos con nuestro arte en causas solidarias", declara Torres.