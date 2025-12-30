EL TIEMPO
Año nuevo en Ibiza: ¿qué tiempo hará el 1 de enero?
La jornada acompañará a quienes decidan darse el tradicional primer baño de 2026
Después de unas fiestas pasadas por agua, Ibiza y Formentera comenzarán el 2026 con cielos poco nubosos o despejados y sin lluvias.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 15 grados para el primer día del año. El sol puede brillar en las islas el día 1 de enero, si la previsión se cumple.
Los meteorólogos anuncian también una jornada con viento flojo de componente sur que no superará los 10 kilómetros hora. Un tiempo que acompañará a quienes se animen a darse el tradicional primer baño del año en Ibiza.
