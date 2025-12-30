Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord migrantesCompra torre PortinatxRefuerzo controles NocheviejaPlanes Navidad y Nochevieja
instagramlinkedin

EL TIEMPO

Año nuevo en Ibiza: ¿qué tiempo hará el 1 de enero?

La jornada acompañará a quienes decidan darse el tradicional primer baño de 2026

Imagen de archivo del primer baño del año este 2025

Imagen de archivo del primer baño del año este 2025 / Toni Escobar

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Después de unas fiestas pasadas por agua, Ibiza y Formentera comenzarán el 2026 con cielos poco nubosos o despejados y sin lluvias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 15 grados para el primer día del año. El sol puede brillar en las islas el día 1 de enero, si la previsión se cumple.

Noticias relacionadas y más

Los meteorólogos anuncian también una jornada con viento flojo de componente sur que no superará los 10 kilómetros hora. Un tiempo que acompañará a quienes se animen a darse el tradicional primer baño del año en Ibiza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferri a un camionero
  2. Así actuó el ladrón de langostinos en un Lidl de Ibiza en Navidad: 'Esperó su momento y embistió
  3. Noche de tensión en un vuelo con destino a Ibiza: "De aquí no nos bajamos hasta que nos llevéis a casa"
  4. Fallece Óscar Ferrer Marí, el 'vividor de las artes' que marcó la infancia en Ibiza
  5. Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferri de los camioneros las pagarán los consumidores
  6. Una mujer denuncia una agresión brutal en Ibiza: 'Me desangraba, pensé que me moría
  7. Caos en un vuelo de Ibiza en plena Navidad: insultos a la tripulación, intervención de la Guardia Civil, una emergencia médica y una hora de retraso
  8. Pánico en un avión de Ibiza a Málaga por el impacto de un rayo: 'Hemos oído un estallido y el ala estaba chamuscada

Autorizada la contratación de los estudios de la nueva desaladora de Ibiza

Autorizada la contratación de los estudios de la nueva desaladora de Ibiza

Un santuario para proteger a la sargantana de las serpientes en Ibiza

Un santuario para proteger a la sargantana de las serpientes en Ibiza

Año nuevo en Ibiza: ¿qué tiempo hará el 1 de enero?

Año nuevo en Ibiza: ¿qué tiempo hará el 1 de enero?

Declaradas de interés estratégico las mejoras climáticas en tres centros educativos de Ibiza y Formentera

Declaradas de interés estratégico las mejoras climáticas en tres centros educativos de Ibiza y Formentera

El Consell de Ibiza completa el pago de becas a estudiantes antes de fin de año

El Consell de Ibiza completa el pago de becas a estudiantes antes de fin de año

"O me atienden o la lío", la amenaza, cuchillo jamonero en mano, del hombre reducido por la seguridad del hospital de Ibiza

"O me atienden o la lío", la amenaza, cuchillo jamonero en mano, del hombre reducido por la seguridad del hospital de Ibiza

El SEPE busca trabajadores para Ibiza: alojamiento gratis y sueldos de casi 1.900 euros

El SEPE busca trabajadores para Ibiza: alojamiento gratis y sueldos de casi 1.900 euros

Nuevo palo al alquiler turístico ilegal en Ibiza: multazo de 417.000 euros al propietario de una casa en es Viver

Nuevo palo al alquiler turístico ilegal en Ibiza: multazo de 417.000 euros al propietario de una casa en es Viver
Tracking Pixel Contents